Şeyma Subaşı eleştirileri ti'ye aldı: Bütün köşe yazarları beni konuşuyormuş

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla daha çok kitap çeken Şeyma Subaşı son olarak da kitabıyla gündemde...

Şeyma Subaşı’nın “Sadece Şeyma” kitabının ikinci baskısının yapıldığı gündeme geldi! İki hafta önce çıkan kitap şu ana kadar tam 40 bin sattığı iddia edildi.

Subaşı'nın kitabını gazeteci Cüneyt Özdemir geçtiğimiz hafta eleştirince sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

Cüneyt Özdemir, "13 kitap yazdım bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalıştı" dedi. Şeyma Subaşı'ya çağrıda da bulunan Özdemir, "Güzel bir kitap yazmışsın iddialısın. Bu kitabın bir yerlere ulaşacağını düşünüyorsun, gel madem bu kitabı birlikte okuyalım, konuşalım" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir'in bu paylaşımının ardından Şeyma Subaşı kendisine gelen tüm eleştirilere kızı ile çektiği bir video ile bir nevi yanıt verdi. Subaşı yaptığı paylaşımda "Melisa annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerleri sadece beni konuşuyormuş" diyerek kahkahat attı kendisini eleştirenleri ti'ye aldı.



