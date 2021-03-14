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Şeyma Subaşı 'Erkek arkadaşımın malıyım' notuyla olay oldu!

14.03.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı 'Erkek arkadaşımın malıyım' notuyla olay oldu!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Alsaloussi'nin kendisine aldığı sweatshirt'ü giyen Subaşı, üzerindeki "Erkek arkadaşımın malıyım" yazısına binlerce yorum yapıldı.

Bir süredir Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisinin kendisine aldığı hediye ile adından söz ettirdi.

Subaşı, bu kez verdiği pozla değil, sweatshirt'ündeki yazıyla dikkat çekti. Subaşı'nın kıyafetindeki "Erkek arkadaşımın malıyım" yazısı sosyal medyada tartışma yarattı.

Subaşı'nın giysisinin üzerinde, "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşçılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar" yazıyor.

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Subaşı'nın fotoğrafına, "Umarım üstünde yazan şeylerin anlamını biliyorsundur", "Bu bir şaka mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ekran Alıntısı

Subaşı Türkiye gündemine geldiğini fark edince benzer pozlarını paylaşarak "Başka gündem yokmuş gibi TT olmuşum" dedi. Subaşı yine aynı sweatshirt'ü giyerek inadına poz verdi.

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