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Şeyma Subaşı eski ve yeni sevgilisiyle teknede!

09.06.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Subaşı iddialara göre yeni ve eski sevgilisiyle teknede tatil yapıyor.

Şeyma Subaşı eski ve yeni sevgilisiyle teknede!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Uzun soluklu bir ilişki sürdüren Şeyma Subaşı ve Guido Senia, geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Subaşı, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtı, aradığı aşkı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi'de buldu.

Guido Senia ve Şeyma Subaşı uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi.

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İbiza’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na nişanlısı Meedo, eski sevgilisi Guido Senia ve onun kardeşi Chicca Senia eşlik ediyor.

Eski sevgili ve yeni sevgilisiyle tekne keyfi yapan Subaşı yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Şeyma Subaşı
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