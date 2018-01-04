MAGAZİN

Şeyma Subaşı galada rüküş bulundu

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yakında bir "moda aplikasyonu" projesine imza atacak olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gece ArifV 216 filminin galasına katıldı. Tuvana Büyükçınar imzalı sarı elbisesi ve kırmızı çorap çizmeleriyle rüküş bulunan Subaşı'nın görünümünü aceleye getirdiği konuşuldu.

Şeyma Subaşı galada rüküş bulundu

Arif V 216'nın merakla beklenen galası geçtiğimiz gece Zorlu Center'da yapıldı. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da galaya katılanlar arasındaydı. Subaşı, stiliyle bu kez "Olmamış Şeyma" dedirtti.

STİLL DANIŞMANI AYNI ELBİSEYİ DAHA ÖNCE GİYMİŞTİ
Şeyma Subaşı, Tuvana Büyükçınar imzalı sarı elbisesini kırmızı çizmeleriyle tamamlamıştı. Stil danışmanı İlknur Şeref'in hazırladığı görünüm, Şeyma Subaşı'nın bu kez sönük kalmasına neden oldu yorumlarına sebep oldu. Ayrıca sıkı bir Fenerbahçeli olan Şeyma Subaşı'nın bu rengi neden seçtiği tartışma konusu oldu. İsmi "Söz" dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ile aşk dedikodularına karışan stil danışmanı İlknur Şeref'in Tuvana Büyükçınar imzalı bu elbiseyi daha önce Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği biliniyor. Peki, sizce hangisine yakışmış?

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Şeyma Subaşı Kanatsız Kuşlar 25. Bölüm fragmanı

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Size Ne kardeşim herkes istediğini giyer rüküş diyenler bi kendine baksın. İşi olmayan insanlar oturmuş bi masanın başına o rüküş bu rüküş kendinize bi iş bulun hiç olmazsa bi ekonomiye katkıda bulunun.
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