Şeyma Subaşı galada rüküş bulundu

Arif V 216'nın merakla beklenen galası geçtiğimiz gece Zorlu Center'da yapıldı. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da galaya katılanlar arasındaydı. Subaşı, stiliyle bu kez "Olmamış Şeyma" dedirtti.

STİLL DANIŞMANI AYNI ELBİSEYİ DAHA ÖNCE GİYMİŞTİ

Şeyma Subaşı, Tuvana Büyükçınar imzalı sarı elbisesini kırmızı çizmeleriyle tamamlamıştı. Stil danışmanı İlknur Şeref'in hazırladığı görünüm, Şeyma Subaşı'nın bu kez sönük kalmasına neden oldu yorumlarına sebep oldu. Ayrıca sıkı bir Fenerbahçeli olan Şeyma Subaşı'nın bu rengi neden seçtiği tartışma konusu oldu. İsmi "Söz" dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ile aşk dedikodularına karışan stil danışmanı İlknur Şeref'in Tuvana Büyükçınar imzalı bu elbiseyi daha önce Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği biliniyor. Peki, sizce hangisine yakışmış?