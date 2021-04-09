Şeyma Subaşı havuzda öpüşürken paylaştı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi'yle ailesini tanıştırdı. Yaklaşık 4 aydır sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ve sevgilisiyle Bali'de tatil yapıyor.

ÖPÜŞTÜKLERİ ANI PAYLAŞTI

Uzun zamandır hayali kurduğu Bali'deki her anını paylaşan Subaşı, en özel zamanlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gece yarısı sevgilisiyle havuza giren subaşı, öpüştükleri anı paylaştı. Subaşı paylaşımına da "Bali'deki parti tarzım. Sizinkilerden farklı" notunu yazdı.

Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Bali'ye gittikleri gün peş peşe bikinili pozlarını paylaşmış ve "Doğru zamanlara çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur" demişti.

