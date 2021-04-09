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Şeyma Subaşı havuzda öpüşürken paylaştı

09.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi ve kızı Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından her anını paylaşmaya devam ediyor. Subaşı, son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile havuzda öpüştüğü anı paylaştı.

Şeyma Subaşı havuzda öpüşürken paylaştı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi'yle ailesini tanıştırdı. Yaklaşık 4 aydır sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıklayan Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ve sevgilisiyle Bali'de tatil yapıyor.

Ekran Alıntısı

ÖPÜŞTÜKLERİ ANI PAYLAŞTI

Uzun zamandır hayali kurduğu Bali'deki her anını paylaşan Subaşı, en özel zamanlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gece yarısı sevgilisiyle havuza giren subaşı, öpüştükleri anı paylaştı. Subaşı paylaşımına da "Bali'deki parti tarzım. Sizinkilerden farklı" notunu yazdı.

Şeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor! Bikinili pozlarını paylaştıŞeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor! Bikinili pozlarını paylaştı

Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Bali'ye gittikleri gün peş peşe bikinili pozlarını paylaşmış ve "Doğru zamanlara çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur" demişti.

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Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
az kaldı yatak odasını da çeker benimki daha farklı diye
ar yok niye utansinki,devlet bunun gibi ahlak bozucu ve ahlak bozmaya özendirici yayın ve paylaşım yapan kişi veyA ticari amaçlı sosyal ağları en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyorum,türk milletinin örf adet ve geleneklerinde bunlar affedilmez davranış ve huylardır
Kiralık ahlak...

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