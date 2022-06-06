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  4. Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle el ele! Güzel modelden cesur pozlar

Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle el ele! Güzel modelden cesur pozlar

06.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı, Bodrum'da yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Hakan Sabancı kalabalık bir masada verilen pozda model olduğu iddia edilen genç kadının elinden tutarken görüntülendi.

Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle el ele! Güzel modelden cesur pozlar

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı bir süredir Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılıyordu. Sık sık birlikte yakalanan ikili aşk iddialarıyla gündemdeyken Hakan Sabancı'nın yeni aşkı ortaya çıktı.

Hakan Sabancı, adının 'Cece' olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Hakan Sabancı'nın oturduğu masada Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ve Dila Tarkan'ın da olması gözlerden kaçmadı.

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Hakan Sabancı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen güzelin model olduğu ortaya çıktı. Hakan Sabancı'nın yabancı model ile tanışması ise arkadaşları aracılığıyla olmuş.

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Instagram adı 'ceceldn' olan modelin iddialı pozları olay oldu.

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Şeyma Subaşı
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