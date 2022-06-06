Şeyma Subaşı ile anılan Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle el ele! Güzel modelden cesur pozlar

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı bir süredir Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile anılıyordu. Sık sık birlikte yakalanan ikili aşk iddialarıyla gündemdeyken Hakan Sabancı'nın yeni aşkı ortaya çıktı.

Hakan Sabancı, adının 'Cece' olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Hakan Sabancı'nın oturduğu masada Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ve Dila Tarkan'ın da olması gözlerden kaçmadı.

Hakan Sabancı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen güzelin model olduğu ortaya çıktı. Hakan Sabancı'nın yabancı model ile tanışması ise arkadaşları aracılığıyla olmuş.

Instagram adı 'ceceldn' olan modelin iddialı pozları olay oldu.





