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Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

15.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir yine beraber. Tatilde olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Meedo sevgilisi için kesenin ağzını açtı. 1 milyon 800 bin TL'lik bir saati sevgilisine alan Meedo bakın Şeyma Subaşı'ya başka ne hediye almış...

Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Şeyma Subaşı evlenme arifesinde ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı sık sık sevgilisiyle aşk pozları paylaşmasıyla dikkat çekti. Her fırsatta anı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ise kesinin ağzını açtı.

Meedo'nun günlüğü 20 bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif yapan Şeyma Subaşı'na sevgilisinden hediye yağıyor.

MEEDO KESENİN AĞZINI AÇTI

İddialara göre; Şeyma Subaşı'na 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı. Subaşı ile barıştığı için çok mutlu olan Meedo sevgilisine bir de 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye etti.

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Şeyma Subaşı'nın hediyeyle ayakları yerden kesildi. Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisiyle dudak dudağa hallerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi
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