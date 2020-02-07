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Şeyma Subaşı kahve tarifi sırasında Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı YouTube hesabından yayınladığı kahve tarifi sırasında eski eşi Acun Ilıcalı'ya küçük bir gönderme yapmayı ihmal etmedi. Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı.

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosunda spor öncesi içtiği kahveli karışımın tarifini verdi. Mutfakta tarif verirken eski yaşantısından bahseden Subaşı, tek celsede boşandığı Acun Ilıcalı hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu.

16 yaşında moda yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, o dönemlerde yüzü ve fiziğinin henüz oturmadığını ve ailesini bu yarışmaya katılmak için zor ikna ettiğini anlattı. 20 yaşında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Subaşı, Ilıcalı ile tanışmasıyla alakalı "Bilmediğiniz çok şey var nasıl başladığı ile ilgili ama o konuları konuşmayacağım" diyerek gönderme yaptı.

ACUN ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu çıkışından sonra sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı "Hayatında biri varken bu konuları konuşman ne kadar doğru" derken bazı kullanıcılar da Subaşı'nın dikkat çekmek için böyle çıkışlarda bulunduğunu iddia etti.

ACUN VE ŞEYMA AŞKI NASIL BAŞLADI?

Şeyma Subaşı, 20 yaşında Var mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış, ikili de burada tanışmıştı. İkilinin aşkının başladığı dönemde ise Acun Ilıcalı kızlarının annesi olan Zeynep Yılmaz ile evliydi. Çiftin 2014 yılında ise kızları Melisa dünyaya gelmişti. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, 2017 yılının Eylül ayında nikah masasına oturmuş ancak çift evliliklerinin 15. ayında tek celsede boşanmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı,

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