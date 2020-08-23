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Şeyma Subaşı karın kaslarını paylaştı, beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 09:07 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak karın kaslı pozu paylaşan Subaşı, takipçilerinden tam not aldı.

Şeyma Subaşı karın kaslarını paylaştı, beğeni yağdı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya platformu Instagram'ı sık sık kullanmadan edemiyor. Her anını paylaşan Subaşı, tatilden de hiç bıkmıyor. Her daim bikiniyle görülen Subaşı, formuna da dikkat ediyor. Sporsever kimliğiyle tanınan Şeyma Subaşı, son paylaşımında da takipçilerine karın kası şovu yaptı.

Şeyma'nın karın kaslı pozuna binlerce beğeni gelirken birçok takipçi de yorum yapmadan edemedi. Erkekleri bile kıskandıracak karın kası yapan Şeyma Subaşı, onları sergilemekten geri durmuyor.

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PARTİLERKEN POLİS GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de parti veren Şeyma Subaşı, kötü bir son yaşamıştı. Çevre sakinleri, sesten rahatsız olması nedeniyle polisi aramış ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanmıştı.

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