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Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın doğum gününde gönderme yaptı! ‘Bekar anne olarak...’

28.10.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın doğum gününde gönderme yaptı! ‘Bekar anne olarak...’

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra gönlünü DJ Gudio Senia’ya kaptıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızı Melisa’nın doğum gününü kutladı. Gudio Senia’yla 1.5 yıl süren ilişkilerini sona erdiren Şeyma Subaşı’nın Melisa için paylaştığı doğum günü mesajında kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Şeyma Subaşı’nın örnek olmak istediğini söylemesi eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı’nın 7. yaşını Miami’de kutladı. 2013 yılında doğumunu Miami’de gerçekleştiren Şeyma Subaşı, kızıyla baş başa tatil yapmak için rotasını Amerika'ya çevirdi. Anne-kızın Amerika tatilinden eğlenceli anları Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

Sosyal medya hesabından kızıyla fotoğraflarını paylaşan Subaşı kızının doğum gününü de unutmadı. Arşivinden kızı Melisa'nın çocukluk fotoğraflarını çıkartan Subaşı gönderisine, ‘Benim güzel kızım iyi ki doğmuş’ notunu eklemeyi ihmal etmedi. Subaşı’nın paylaşımına eski sevgilisi Guido Senia’nın ‘İyi ki doğdun aşkım’ yorumunu yapması takipçilerinin kafasını karıştırdı. Eski sevgililerin birbirini takipten çıkmaması barışma haberlerini gündeme getirdi. Barışma ihtimalini ise Şeyma Subaşı’nın ‘bekar anne’ sözleri bitirdi.

ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

şeyma subaşı

Plaj ve spor giyim markası Babe Activewear’ı çıkartan Şeyma Subaşı bir yandan da Youtube kanalına içerik üretmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomenliğine soyunan Subaşı kızı Melisa Ilıcalı'nın doğum günü için anne-kız çekilen fotoğraflarını paylaştı. Subaşı doğum günü mesajına, “Bekar bir anne olabileceğinizin ve aynı anda bir sürü başka şeyle çalışıp başa çıkabileceğinizin örneğini göstermek istiyorum. Seni seviyorum Melisa. Bugün senin günün” notunu ekledi.

Şeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptıŞeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptı
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