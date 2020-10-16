Şeyma Subaşı Miami'de tatilde! Beyaz bikinisiyle çekilen pozlarını paylaştı!

Şeyma Subaşı, Londra ve Meksika'nın ardından son olarak ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Subaşı son olarak beyaz bikinisiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Subaşı paylaşımına, "Seksi göründüğümü göstermek için bu fotoğrafı paylaşmıyorum. Bunun nedeni, tutarlı bir şekilde çalıştığınızda sonuç alacağınızı göstermektir" notunu yazdı.



Subaşı'nın bikinili pozları kısa sürede on binlere beğeni ve yorum aldı.



