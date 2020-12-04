MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı! 'İlk gecemiz...'

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı! 'İlk gecemiz...'

04.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı! 'İlk gecemiz...'

Pandemiyi hiçe sayan ve sık sık partilerden yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı çok sevdiği Miami'den ev aldığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı pandemide de tatil yaparak herkesin dikkatini çekiyor. Uzun bir süredir tatil için Miami’de olan Şeyma Subaşı kesenin ağzını açtı.

Miami’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı oradan bir ev satın aldığını açıkladı.

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı paylaşımına “Miami’de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum” notunu düştü.

Subaşı'nın eski kocası Acun Ilıcalı’nın da Miami’de evi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Sevgilisinin üstsüz ev halini paylaştıSevgilisinin üstsüz ev halini paylaştı
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
hııı almıştır.kendi emekleriyle kendi alın teriyle. acun buna elini verdi kolunu kurtaramıyor. yazık buna bazen üzülüyorum dünya da sadece kendisi varmış gibi yaşıyor. partici
bunlar viruse yakalansa ya..degerli insanlar yakalaniyor..
hadi len ordan sende para ne gezer. acun olmasa açsın

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu! Cemal Hünal kimdir?

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez düğünü yine erteledi! 'Acelemiz yok'

Flaş düğün kararı! 'Doğru zamanda...'

Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Doğal hali şaşırttı

Bahar Candan'ın bu halini unutun! Makyajsız...

YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

YouTube’dan bomba hareket! O ismi kendi hesabından paylaştı

Demet Akalın hiç iyi değil! 'Ne kadar para verdiğimi bilsen...'

Demet Akalın hiç iyi değil! 'Ne kadar para verdiğimi bilsen...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.