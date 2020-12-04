Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı! 'İlk gecemiz...'

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı pandemide de tatil yaparak herkesin dikkatini çekiyor. Uzun bir süredir tatil için Miami’de olan Şeyma Subaşı kesenin ağzını açtı.

Miami’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı oradan bir ev satın aldığını açıkladı.

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı paylaşımına “Miami’de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum” notunu düştü.

Subaşı'nın eski kocası Acun Ilıcalı’nın da Miami’de evi bulunuyor.

