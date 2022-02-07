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Şeyma Subaşı Miami'ye döndü, bikinisini giyip poz verdi! "Biraz kilo al"

07.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı Miami'ye döndü soluğu hemen plajda aldı. Bikinisiyle poz veren Şeyma Subaşı'na takipçileri "Hayat sana güzel, dert tasa yok" yorumlarında bulunurken bazı takipçiler ise "Çok zayıflamışsın" dedi. Subaşı'nın son günlerde Miami'de kafe açmak istediği ancak ekonomik daralma sebebiyle bu fikrinden vazgeçtiği iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı Miami'ye döndü, bikinisini giyip poz verdi! "Biraz kilo al"

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Miami'ye dönünce çok mutlu oldu. İstanbul tatilinin ardından tekrar Miami'ye dönen ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, gönderisine "Eve döndüğüm için çok mutluyum..." notunu yazdı.

Yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, yeni karelerini peş peşe yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fit fiziğilye dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına, kısa sürede 54 binden fazla beğeni gelirken; takipçileri tarafından "Şeyma'cım hayat sana güzel", "Kasların çok iyi", ve "Spor yaptığın o kadar çok belli oluyor ki" gibi yorumlar yapıldı.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçiler Şeyma Subaşı'nı çok zayıf bularak "Şeyma azcık kilo al birazcık 5-6 kilo", "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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