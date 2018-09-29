MAGAZİN

Şeyma Subaşı, misafirlerini bisiklet turuna çıkaracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, Bebek'te yeni açtığı kafede bisiklet de kiralayacak. 

Şeyma Subaşı, misafirlerini bisiklet turuna çıkaracak

Şeyma Subaşı’nın Bebek’te açtığı Healthyish Cafe hizmete başladı. Geçtiğimiz günlerde eşinin açtığı kafeyi ziyaret eden Acun Ilıcalı, yemekleri ve servisi oldukça beğenmiş, kafeyi övmüştü. Hijyenik ve sağlıklı menüler ile misafirlerini ağırlayacak olan kafede bisiklet de kiralanacak.

“SEVİMLİ BİR TURA VAR MISINIZ?”

Bisiklet kiralama imkanını Şema Subaşı, Instagram hesabından duyurdu. Pembe bir bisikletin üzerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Subaşı, “Sevimli bir tura var mısınız? Healthyish bisikletleri hazır” notunu paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı bisiklet

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