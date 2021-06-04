Şeyma Subaşı'ndan basına yüzük tepkisi: Ne markası ne de fiyatı doğru!

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Subaşı'ndan şaşırtan yüzük açıklaması geldi. Yakın zamanda sevgilisini ailesi ile tanıştıran ve düğün hazırlıkları içinde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün evlilik teklifi aldı. Alsaloussi tarafından takılan yüzüğün fiyatı çok konuşulurken Subaşı tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız fiyatına belki bir tık yaklaşırdınız diyen Subaşı, açıklamalarıyla yine çok konuşuldu.

MISIRLI MİLYARDERDEN ROMANTİK TEKLİF

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Alsaloussi'nin evlilik teklifi yaptığı sırada Subaşı'na verdiği tek taş yüzük de dikkat çekti. Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı anlar, sosyal medyada çok konuşulurken, Subaşı'na takılan yüzük merak edilmeye başlanmıştı.

YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Şeyma Subaşı, aldığı teklifin ardından tek taşı ile paylaşım yaptı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı’ya, Mısırlı milyarder sevgilisinin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu iddia edilen tektaş yüzüğün fiyatının ise 801.540 TL olduğu öne sürülmüştü.