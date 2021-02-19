Şeyma Subaşı'ndan direk dansı performansı

Özel hayatındaki gelişmeleri sıklıkla sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerine duyuran Şeyma Subaşı, şu sıralar direk dansıyla uğraşıyor. Instagram hesabından zaman zaman direk dansı performansı sergilediği anları paylaşan sosyal medya fenomeni bunlara bir yenisini daha ekledi. Subaşı, direk dansı yaptığı spor salonundan arkadaşlarıyla birlikte ilk önce bir fotoğraf paylaştı.

Şeyma Subaşı, toplu fotoğrafın ardından ise direk dansı yaptığı videoyu ve fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

YENİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



