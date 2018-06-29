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Şeyma Subaşı’nın ayakkabısındaki etiket dikkat çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Hayatı ve stiliyle her daim gündemde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. Spor kıyafetlerle basına yakalanan Subaşı'nın ayağındaki spor ayakkabı ise dikkat çekti...

Şeyma Subaşı’nın ayakkabısındaki etiket dikkat çekti!

Şeyma Subaşı, ne yapsa ne giyse olay! Subaşı geçtiğimiz gün İstanbul’daydı… Eylül ayında Bebek’te resmi açılışını yapacağı kafenin inşaatını teftiş ederken görüntülendi. Teftişe giderken siyah bir şort ve salaş bir tişört tercih eden Subaşı’nın, Off White – Nike işbirliğinden ortaya çıkan The Ten koleksiyonuna ait olan spor ayakkabıları ise dikkat çekiciydi…

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Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz yıl tasarlanan, ülkemizde satışı olmayan ve yaklaşık 4 bin 600 TL olan bu spor ayakkabının üzerindeki kırmızı etiket bir çok kişiye hayli enteresan geldi.

Kimi etiketi üzerinde unuttuğunu düşünse de aslında kırmızı etiket spor ayakkabının bir aksesuarı…

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zenginliğe alışamadı , gerçi para cahilliğide almıyor ki
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