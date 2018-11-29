Şeyma Subaşı'nın dövmesi adeta hayatının hikayesi!

Ilıcalı ile olan evliliğinden sahip olduğu kızı Melisa ile Miami’ye giden Şeyma Subaşı burada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bir yıl 2 ay süren evliliği sonrasında günlük yaşam temposuna hızlı bir şekilde dönüş yapan Subaşı, dövmesini gösterdiği fotoğrafı ile büyük dikkat çekti.

Vücudunun sağ tarafında yaptırdığı ve ‘Yapacağına inandı ve yaptı’ yazılı olan dövmesini takipçilerine gösteren Subaşı’nın dövmesine dikkat çekmek adına kıyafetini çekmesi objektife böyle yansıdı.



