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Şeyma Subaşı'nın dövmesi adeta hayatının hikayesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

Kanal sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra üzerinden 24 saat geçmeden İstanbul'dan ayrılan Şeyma Subaşı soluğu Mimai'de aldı.

Şeyma Subaşı'nın dövmesi adeta hayatının hikayesi!

Ilıcalı ile olan evliliğinden sahip olduğu kızı Melisa ile Miami’ye giden Şeyma Subaşı burada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bir yıl 2 ay süren evliliği sonrasında günlük yaşam temposuna hızlı bir şekilde dönüş yapan Subaşı, dövmesini gösterdiği fotoğrafı ile büyük dikkat çekti.

Vücudunun sağ tarafında yaptırdığı ve ‘Yapacağına inandı ve yaptı’ yazılı olan dövmesini takipçilerine gösteren Subaşı’nın dövmesine dikkat çekmek adına kıyafetini çekmesi objektife böyle yansıdı.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı miami dövme

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yakışıklı olmasına gerek yok zengin erkek avlayabilirim evli de olsa ondan çocuk yapabilirim başardım yaptım aşırı başarılı bir kadınım...
acun Ilıcalı ile ilgili planları tamamen oyundu hedefine ulaştı ve ömür boyu hayatını garantiye aldı. ince zeka şeyma ,aptal aşık acun geçmiş olsun ...
KALDI 3 TATİL HAKKI
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