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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günler süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın mutluluğu beklediğinden kısa sürdü ve henüz evliliklerinin 4'üncü ayında boşandı. Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. 'Beni özledin mi? mesajını görenler çok şaşırdı.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Beni özledin mi?" mesajı gündem oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

şeyma 0

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı son olarak hakkında çıkan iddialara nokta koydu ve 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım,flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok' dedi.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo bugün yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Meedo 'Beni özledin mi? mesajıyla gündem oldu.

meedooo

Bu paylaşım bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Şeyma Subaşı'na gönderme' olarak algılandı.

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Şeyma Subaşı meedo alsaloussi Acun Ilıcalı sevgilisi
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