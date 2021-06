Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Evlilik teklifi ile Türk basınında yer alırken bir anda dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den beklenen açıklama geldi. Önceki gün hakkında çıkan haberlere epey sinirlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'nın hesabından uzunca bir açıklama yaptı. İşte Alsaloussi'nin sitemli sözleri...

"AŞIK OLDUĞUM İÇİN TÜRK MEDYASI TARAFINDAN YARGILANIYORUM"

Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığında olan Alsaloussi'nin Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilirken dolandırıcı olduğu yönünde iddialar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Amerikan vatandaşlığı da bulunduğu ifade edilen 36 yaşındaki Alsaloussi'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan aile şirketinde yönetici olduğu söylenmişti. Bu iddiaların ardından Subaşı ve Alsaloussi epey sinirlenmiş olacak ki sevgilisinin hesabından sessizliğini bozarak bir açıklamada bulundu.

Mısırlı iş insanı Alsaloussi sözüne Türk basınının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek; “Bu açıklamayı Türk medyasından ve son iddialarla ilgili Türk insanlarından duyduğum hayal kırıklığından dolayı yapıyorum. Sözlerime, hayatım boyunca hep özel hayatımı gizli tuttuğumu ve şimdi Türk kamaoyunda birini bulup aşık olduğum için yargılanıp saldırıya uğradığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Hiç kimseye zarar vermedim ya da dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma’nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Herkese dürüst ve saygı davranmak, her gece yastığa başımı koymadan önce kendimle ve başkalarıyla barış içince olmak üzere yetiştirildim. Şeyma’nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edebileceini görmesini ve geçmişi ne olursa olsun her zaman saygı duyan, seven ve önemseyen bir erkeği hak ettiğini oradaki kadınlara göstermek istedim.” ifadelerini kullandı.