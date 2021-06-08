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  4. Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

08.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın evlenme kararı aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Ekşi sözlükte açılan başlıkta kanıtlar ile Mısırlı milyarderin aslında bir dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Alsaloussi, ilk kez konuştu.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Evlilik teklifi ile Türk basınında yer alırken bir anda dolandırıcılık iddiaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den beklenen açıklama geldi. Önceki gün hakkında çıkan haberlere epey sinirlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'nın hesabından uzunca bir açıklama yaptı. İşte Alsaloussi'nin sitemli sözleri...

"AŞIK OLDUĞUM İÇİN TÜRK MEDYASI TARAFINDAN YARGILANIYORUM"

Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığında olan Alsaloussi'nin Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilirken dolandırıcı olduğu yönünde iddialar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Amerikan vatandaşlığı da bulunduğu ifade edilen 36 yaşındaki Alsaloussi'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan aile şirketinde yönetici olduğu söylenmişti. Bu iddiaların ardından Subaşı ve Alsaloussi epey sinirlenmiş olacak ki sevgilisinin hesabından sessizliğini bozarak bir açıklamada bulundu.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Mısırlı iş insanı Alsaloussi sözüne Türk basınının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek; “Bu açıklamayı Türk medyasından ve son iddialarla ilgili Türk insanlarından duyduğum hayal kırıklığından dolayı yapıyorum. Sözlerime, hayatım boyunca hep özel hayatımı gizli tuttuğumu ve şimdi Türk kamaoyunda birini bulup aşık olduğum için yargılanıp saldırıya uğradığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Hiç kimseye zarar vermedim ya da dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma’nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Herkese dürüst ve saygı davranmak, her gece yastığa başımı koymadan önce kendimle ve başkalarıyla barış içince olmak üzere yetiştirildim. Şeyma’nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edebileceini görmesini ve geçmişi ne olursa olsun her zaman saygı duyan, seven ve önemseyen bir erkeği hak ettiğini oradaki kadınlara göstermek istedim.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA OKUNMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR HAREKET

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Sözlerine devam eden Mısırlı milyarder bu tarz haberlerin Türk basını tarafından Şubaşı ile ilişkilerinin kötüye gitmesi ve daha fazla okunmak için yaptıklarını düşündüğünü söyleyerek, "Servetim hakkında hiçbir zaman kamuda veya özelde açıklama yapmadım. Çünkü bir erkeğin servetiyle parasıyla değil çevresindeki insanlara ve sevdiklerine nasıl davrandığı ile ilgili olduğuna inandım.”

"LÜTFEN ÖZEL HAYATIMIZA SAYGI DUYUN VE BİZİM ADIMIZA MUTLU OLUN"

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıcılık iddialarının ardından ilk kez konuştu!

“Türk medyasının herhangi bir gerçek olmadan skandalları teşvik etmeyi önemsediğini görmek bende daha da hayal kırıklığı yaratıyor ve gerçek şu ki, bir kez bile Şeyma’yı ve kendimi nişanımızdan dolayı tebrik edildiğimiz bir manşet okumadım. Umarım bu açıklama medyayı mahremiyetime saygı duymaya ikna eder ve Şeyma ile ilişkim hakkındaki bakış açısını olumsuz manşetlerden olumlu manşetlere çevirir. Çünkü kendisi uzun yıllardır medyanın saldırılarından muzdarip bir insan ve şimdi nihayet geçmişini umursamayan ve sadece onunla iyi ve saygın bir gelecek inşa etmek isteyen biriyle beraber. Lütfen özel hayatımıza saygı duyun ve bizim adımıza mutlu olun.” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Mısırlı Alsaloussi'nin açıklama yapması herkesi şaşırtırken, Subaşı'ndan bir paylaşım gelmemesi de dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu! Dolandırıc

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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