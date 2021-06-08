MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu

08.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık iddialarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi sonunda sessizliğini bozdu. Mısırlı yatırımcının açıklamasını sevgilisi paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Mohammed Alsaloussi bu iddialar sonrası sonunda sessizliğini bozdu. Mohammed Alsaloussi'nin açıklamasını Şeyma Subaşı paylaştı.

1

Mısırlı isim açıklamasında "Türk kamuoyunda birini bulup aşık olduğum için, yargılanıp saldırıya uğruyorum. Hiç kimseye zarar vermedim veya dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma'nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Şeyma’nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edeceğini görmesini istedim." dedi.

Alsaloussi açıklamasında devamında ise şunları söyledi:

2

"İlişkimizin başarısız olmasını umduğunuzu hissediyorum, bu bende hayal kırıklığı yaratıyor. Gerçek şu ki Şeyma’yı ve beni nişanımızdan dolayı bir kez bile tebrik etmediniz.”

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bensu Soral kimdir, nereli? Bensu Soral kimdir, nereli?
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.