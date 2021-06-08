Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Mohammed Alsaloussi bu iddialar sonrası sonunda sessizliğini bozdu. Mohammed Alsaloussi'nin açıklamasını Şeyma Subaşı paylaştı.

Mısırlı isim açıklamasında "Türk kamuoyunda birini bulup aşık olduğum için, yargılanıp saldırıya uğruyorum. Hiç kimseye zarar vermedim veya dolandırmadım. Yoksa kendimi Şeyma'nın paylaşımlarından saklar ve anonim kalırdım. Şeyma’nın gönderilerinin bir parçası olmayı kabul ediyorum çünkü Türk halkının ve dünyanın bir erkeğin partnerini ne kadar mutlu edeceğini görmesini istedim." dedi.

Alsaloussi açıklamasında devamında ise şunları söyledi:

"İlişkimizin başarısız olmasını umduğunuzu hissediyorum, bu bende hayal kırıklığı yaratıyor. Gerçek şu ki Şeyma’yı ve beni nişanımızdan dolayı bir kez bile tebrik etmediniz.”





