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  4. Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaştıkça paylaştı

Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaştıkça paylaştı

25.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrıldığını açıkladıktan sonra yeniden bir araya geldiği Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlenme hazırlığı yapan Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için üst üste pozlarını paylaşınca gündem oldu.

Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaştıkça paylaştı

Geçtiğimiz temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Subaşı pahalı kolyesini göstermek için üst üste pozlarını paylaşınca sosyal medyada dikkat çekti.

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Sevgilisinin 480 bin dolar değerinde aldığı kolyeyi göstermek için pozlarını paylaşan Subaşı'ya yorum yağdı.

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Subaşı geçtiğimiz günlerde “Meedo daha önce 10 yaşında Türkiye’ye gelmiş… İkinci kez de benimle geldi ve çok sevdi. Ibiza’dan sonra burası bize o kadar sıcak geldi ki samimiyet anlamında çok iyi hissettik. Türkiye’de yaşamayı düşünmüyoruz ama her gittiğimiz yerde bir ev almak istiyoruz. İstanbul’u çok sevdiği için Meedo buradan bir ev alacak” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

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Şeyma Subaşı
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