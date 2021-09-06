MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafın photoshopsuz olduğunu görünce...

Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafın photoshopsuz olduğunu görünce...

06.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce Bodrum ardından Mısır tatili sonrası İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafın photoshopsuz olduğunu görünce hemen fotoğrafı sildirdi. İşte fotoğrafın orijinali...

Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafın photoshopsuz olduğunu görünce...

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti. Subaşı daha sonra ise İstanbul'a döndü.

İstanbul'da da lüks yaşantısına devam eden Subaşı son paylaşımıyla dalga konusu oldu. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı. Subaşı önce bu selfie'yi paylaştı ardından ise bu pozlarının photoshopsuz olduğunu fark edince paylaşımı hem sildi hem de sildirdi.

Ekran Alıntısı

Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili dalga konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Necati Şaşmaz'la ilgili bomba ses kaydı: Maalesef ben seçilmiş kişiyimNecati Şaşmaz'la ilgili bomba ses kaydı: Maalesef ben seçilmiş kişiyim
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Zuhal Topal paylaştı! Kızını görenler inanamadı Zuhal Topal paylaştı! Kızını görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.