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Şeyma Subaşı pembe mayosuyla poz verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 02:00 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendi spor giyim markasını tanıtan Subaşı verdiği üstsüz ve bikinili pozlarla konuşulmuştu. Şeyma Subaşı bu defa da pembe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı pembe mayosuyla poz verdi!

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almayı başaran Şeyma Subaşı, bu defa pembe mayosuyla objektif karşısına çekti.

Şu sıralar Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, pembe mayosuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Subaşı'nın "Modumu kendim belirlerim" notuyla ve kalp emojisiyle yaptığı paylaşımına kısa sürede 130 binden fazla beğeni ve yorum geldi.
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ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞMIŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde de Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi. Subaşı dergi çekimlerindeki üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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