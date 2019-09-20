Şeyma Subaşı sevgilisi için İtalyaca öğrenecek

Acun Ilıcalı'dan jet hızıyla boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile tutkulu bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı sevgilisi için her şeyi yapmaya hazır!

Sevgilisiyle ülke ülke dolaşan Subaşı şimdi de yeni bir dil öğrenmeye başladı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman magazin basınının gündemine girmeyi başaran Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini belirtti.

Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğinin ve öğretmen aradığını duyurdu. Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizce'ni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.



