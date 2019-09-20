MAGAZİN

Şeyma Subaşı sevgilisi için İtalyaca öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla dikkat çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Şeyma Şubaşı, İtalyanca öğrenmek istiyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi için İtalyaca öğrenecek

Acun Ilıcalı'dan jet hızıyla boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile tutkulu bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı sevgilisi için her şeyi yapmaya hazır!

Sevgilisiyle ülke ülke dolaşan Subaşı şimdi de yeni bir dil öğrenmeye başladı.

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman magazin basınının gündemine girmeyi başaran Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi için İtalyanca öğrenmek istediğini belirtti.

seymasubasi1

Subaşı, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak İtalyanca ders almak istediğinin ve öğretmen aradığını duyurdu. Subaşı ayrıca gelecek bazı yorumların önünü almak için de "Sakın bana önce İngilizce'ni hallet falan demeyin" uyarısında bulundu.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar!Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar!
Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu! Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DJ Guido Senia Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Bebeklerinin ismini açıkladılar!

Bebeklerinin ismini açıkladılar!

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz 'Türkiye'yi terk etti' iddialarını yalanladı

'Artık bu haberlerden midem bulanıyor'

Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar! Hastaneye kaldırılan makyöz Mira'ya ne oldu?

Kuaförüm Sensin'de korkutan anlar!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Kerimcan Durmaz'dan 'ABD'ye yerleşti' iddiasına yanıt

Kerimcan Durmaz'dan 'ABD'ye yerleşti' iddiasına yanıt

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Bebeklerinin ismini açıkladılar!

Şükrü Özyıldız kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Ekranlardan sonra sahnenin tozunu attırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.