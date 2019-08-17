Şeyma Subaşı sordu: Zaten bıktım ama...

Instagram hesabından bol miktarda tatil fotoğrafı paylaşan ve çekici fiziğini gözler önüne sermekten çekinmeyen Şeyma Subaşı, bu defa bir soru ile takipçilerinin karşısına çıktı. Burning Man adlı müzik festivalini yaklaşık dört yıldır takip eden ve buradan paylaştığı çılgın karelerle bu festivali ülkemizde de meşhur bir hale getiren Subaşı, bu sene 25 Ağustos ve 2 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanan festivale katılıp katılmaması gerektiğini sordu. İşte Şeyma Subaşı’nın takipçilerine yönelttiği Burning Man sorusu:

“Bu yıl Burner olarak festivalde 5. yılım olacak ve orada en iyi zamanlarımdan bazılarını yaşadım. Ama bu yaz zaten bıktım, bu yıl gitmem gerekip gerekmediğine karar veremedim. Ne düşünüyorsun? Kalmalı mıyım, yoksa şimdi mi gitmeliyim?”

