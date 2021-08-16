Şeyma Subaşı tatiline lüks villada devam ediyor! Bikinili pozlarını paylaştı

Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da almıştı.



Sevgilisiyle uzun süre lüks teknede tatil yapan Subaşı, sosyal medya sayfasından özel hayatını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İkili tekne tatilinden sıkılınca villaya geçmeye karar verdi.

Mısırlı sevgilisinin kiraladığı süper lüks villada havuz keyfi yapan Subaşı o anları paylaştı.

Mavi bikinisiyle poz veren Subaşı, paylaşımına Beni tanıyan herkes ne kadar çok yemek yemeyi sevdiğimi bilir" notunu düştü.



