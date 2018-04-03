Şeyma Subaşı ve Serenay Sarıkaya fena pişti oldu

Son zamanlarda sık sık dergilere kapak olan Şeyma Subaşı'nın başına hiç de hoş olmayan bir şey geldi.

En son Fi dizisiyle hayranlarının gönlünü fetheden Serenay Sarıkaya ve Şeyma Subaşı'yı bu detay üzecek.

Şeyma Subaşı ve Serenay Sarıkaya dergi pozlarında pişti oldu.

Sarıkaya'nın Mart ayında Elle Dergisi'ne verdiği pozda giydiği kıyafeti Subaşı da Marie Claire Dergisi'nin çekimlerinde giydi.

İki ünlü isim daha önce de leopar desenli tek kollu elbise tercihleriyle pişti olmuştu.