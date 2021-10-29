‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ Şeyma Subaşı sevgilisinden neden ayrıldı?

Daha sonra yeniden birlikte olan Şeyma Subaşı’nın, bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den bir kez daha ayrıldığı iddia edildi. Sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi için aylar önce Türkiye’yi terk ederek, Miami’de yaşamaya başlamıştı.

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ MOHAMMED ALSALOUSSİ AYRILDI MI?

Uzun süredir birlikte olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Daha önce evliliğe doğru ilerlerken sevgilisi Meedo hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı, 1 ay arı kaldığı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi.

Sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı’nın yeniden Meedo’dan ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Ancak Şeyma Subaşı’nın Meedo olan fotoğraflarını Instagram’dan henüz kaldırmaması ise kafaları karıştırdı.

İşte Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo ile Instagram’dan paylaştığı fotoğrafları…





