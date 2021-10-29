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‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ Şeyma Subaşı sevgilisinden neden ayrıldı?

29.10.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile inişli çıkışlı birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, yaz aylarında evlilik teklifi almıştı. Daha sonra hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili dolandırıcılık iddiaları ortaya atılmıştı. Subaşı, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ Şeyma Subaşı sevgilisinden neden ayrıldı?

Daha sonra yeniden birlikte olan Şeyma Subaşı’nın, bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den bir kez daha ayrıldığı iddia edildi. Sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi için aylar önce Türkiye’yi terk ederek, Miami’de yaşamaya başlamıştı.

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİ MOHAMMED ALSALOUSSİ AYRILDI MI?

Uzun süredir birlikte olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Daha önce evliliğe doğru ilerlerken sevgilisi Meedo hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı, 1 ay arı kaldığı sevgilisiyle yeniden bir araya geldi.

Sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı’nın yeniden Meedo’dan ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Ancak Şeyma Subaşı’nın Meedo olan fotoğraflarını Instagram’dan henüz kaldırmaması ise kafaları karıştırdı.

İşte Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo ile Instagram’dan paylaştığı fotoğrafları…

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ İddiası sosyal medyayı karıştırdı…

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ İddiası sosyal medyayı karıştırdı…

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ İddiası sosyal medyayı karıştırdı…

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ İddiası sosyal medyayı karıştırdı…

‘Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı?’ İddiası sosyal medyayı karıştırdı…

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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