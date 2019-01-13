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Şeyma Subaşı'ya Itır Esen soruldu, Acun Ilıcalı'ya mutluluk diledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra her hareketi olay olan Şeyma Subaşı Itır Esen-Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan aşk iddialarına yanıt verdi. Subaşı Acun'a mutluluk diledi.

Şeyma Subaşı'ya Itır Esen soruldu, Acun Ilıcalı'ya mutluluk diledi

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yurt dışına çıkan, kızı Melisa ile önce Miami ardından Tulum'a giden Şeyma Subaşı, İstanbul'a döner dönmez soluğu alışverişte aldı.

Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte İstinyePark'a gelen Subaşı, alışveriş turu sırasında objektiflere takıldı.

AŞK SORUSUNA NE DEDİ?

Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem" dedi.

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunu iddiaları hatırlatılması üzerine ise Subaşı "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki" dedi. (EnMagazin)


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