MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı yataktan paylaştı! Üstünü kitapla kapatıp "Yalnız uyuyorum" dedi

Şeyma Subaşı yataktan paylaştı! Üstünü kitapla kapatıp "Yalnız uyuyorum" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 13:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ramazanın ruhuna saygı gösterelim" diyerek paylaşım yapan Şeyma Subaşı ramazan bitmeden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yatakta poz veren Subaşı göğüslerini kitapla kapadı.

Şeyma Subaşı yataktan paylaştı! Üstünü kitapla kapatıp "Yalnız uyuyorum" dedi

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beş aylık evliliği kısa sürede biten Şeyma Subaşı tatillerini sürdürüyor.

Ramazanın başında "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" diyen Şeyma Subaşı tatil pozlarını paylaştı.

Yatakta göğüslerini kitapla kapatarak poz veren Subaşı paylaşımına "Yalnız uyuyorum - sadece kitaplarımla" notunu düştü.

hjhgjg

Şeyma Subaşı'nın pozunu görenler "2 gün daha dayanamadın" yorumlarında bulundu.

"NASIL GEÇİNİYORSUN?" SORUSU

Bir takipçisi Subaşı'nın pozlarına "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda aklımda mantıklı sorular" yazmıştı.

Oğlu müstehcen sahnelerini çekti! Yerden yere vurdular Oğlu müstehcen sahnelerini çekti! Yerden yere vurdular

Acun Ilıcalı'nın eski karısı ise "Allah bilir" yanıtını vermişti.

İlginizi Çekebilir

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak! Adidas indirimini kaçırmayın

Günlük kombinlerinizin favorisi olacak! Adidas indirimini kaçırmayın

 Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

 Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

 Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer günün fırsat ürünü

Yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkan Cosori airfryer günün fırsat ürünü

 Her biri yok satıyor! Farklı kategorilerden en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her biri yok satıyor! Farklı kategorilerden en çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Skechers'ın en sevileni! Yürürken hafiflediğinizi hissettirecek

Skechers'ın en sevileni! Yürürken hafiflediğinizi hissettirecek

 iPhone alacaklara bütçe dostu alternatif! Uygun fiyatlı yenilenmiş iPhone modellerini sizin için seçtik

iPhone alacaklara bütçe dostu alternatif! Uygun fiyatlı yenilenmiş iPhone modellerini sizin için seçtik

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil dönüşü görüntülendiler! "Bir anlamı yok ama..."Tatil dönüşü görüntülendiler! "Bir anlamı yok ama..."
Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"
'Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir' itirafı! 'Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir' itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı ele
En Çok Okunan Haberler
Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

Adana'da 'Çin Aslanı' dehşeti! Bacağını parçaladı

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

186 bin TL'lik borcu 50 bin TL ile kapattı!

186 bin TL'lik borcu 50 bin TL ile kapattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.