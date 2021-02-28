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  4. Şeyma Subaşı yine aşka geldi! 'Zengin sevgili' yorumuna yanıt verdi

Şeyma Subaşı yine aşka geldi! 'Zengin sevgili' yorumuna yanıt verdi

28.02.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı yine aşka geldi! 'Zengin sevgili' yorumuna yanıt verdi

Son dönemlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı'dan yeni pozlar geldi. Subaşı takipçilerinin 'zengin sevgili buldun' imalarına da yanıt verdi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada gündem oldu.

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı her fırsatta sevgilisine ne kadar aşık olduğunu ifade ediyor.

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Şeyma Subaşı yine sevgilisiyle öpüşürken pozlarını paylaşıp aşkını ilan etti.

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Şeyma Subaşı paylaşımına "Sen ve ben. Senin için çok deliyim... En zeki, en komik, en cömert, en kibar, en şirin, en havalı Meedo. Benim Meedo'm" yazdı.

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Takipçileri ise "Yine zengin buldun' yorumları yağdırdı.

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Şeyma Subaşı bir takipçisinin "Ve zengin yorumuna ise sessiz kalmadı. Subaşı takipçisine "Aynen onu siz tamamlarsınız diye yazmamıştım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı,
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