Şeyma Subaşı yine aşka geldi! 'Zengin sevgili' yorumuna yanıt verdi

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada gündem oldu.

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı her fırsatta sevgilisine ne kadar aşık olduğunu ifade ediyor.

Şeyma Subaşı yine sevgilisiyle öpüşürken pozlarını paylaşıp aşkını ilan etti.

Şeyma Subaşı paylaşımına "Sen ve ben. Senin için çok deliyim... En zeki, en komik, en cömert, en kibar, en şirin, en havalı Meedo. Benim Meedo'm" yazdı.

Takipçileri ise "Yine zengin buldun' yorumları yağdırdı.

Şeyma Subaşı bir takipçisinin "Ve zengin yorumuna ise sessiz kalmadı. Subaşı takipçisine "Aynen onu siz tamamlarsınız diye yazmamıştım" dedi.



