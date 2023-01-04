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  4. Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi! Sütyensiz pozları olay oldu

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi! Sütyensiz pozları olay oldu

04.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın 'Mutlu Yıllar' notu ile paylaştığı gönderisini görenler kayıtsız kalamadı. Subaşı'nın bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı...

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi! Sütyensiz pozları olay oldu

Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yaparken paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu defa eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz pozları sosyal medyada olay oldu.

Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı bu defa evlilik hazırlığında.

ŞEYMA SUBAŞI YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını. Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Subaşı o pozlarını 'Instagram dünyasının şerefine...
Mutlu Yıllar' notu ile paylaştı...

***İşte Şeyma Subaşı'nın derin dekolteli o fotoğrafları:

Şeyma Subaşı 1

Şeyma Subaşı 2

Şeyma Subaşı 3

Takipçileri; ''Hala ne yaptığını bilmiyorsun'', ''Eldivenler de tam kar topu oynamalık zariflikte'', ''30 yıl öncenin taytı bu kadar güzel moda olur mükemmel kadın'', yorumları yaptı.

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