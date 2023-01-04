Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi! Sütyensiz pozları olay oldu

Şeyma Subaşı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yaparken paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu defa eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz pozları sosyal medyada olay oldu.

Kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı bu defa evlilik hazırlığında.

ŞEYMA SUBAŞI YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını. Eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Subaşı o pozlarını 'Instagram dünyasının şerefine...

Mutlu Yıllar' notu ile paylaştı...

***İşte Şeyma Subaşı'nın derin dekolteli o fotoğrafları:

Takipçileri; ''Hala ne yaptığını bilmiyorsun'', ''Eldivenler de tam kar topu oynamalık zariflikte'', ''30 yıl öncenin taytı bu kadar güzel moda olur mükemmel kadın'', yorumları yaptı.





