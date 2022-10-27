Seyrek eş anlamlısı nedir? Seyrek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyrek sözcüğü, Eski Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "incelmek, seyrekleşmek" anlamında kullanılan "sedrek" kelimesinden evrilmiştir. Seyrek sözcüğü cümle içerisinde sıfat ve zarf hâliyle kullanılır. Bu sözcükle oluşan "seyrek otlatma" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Seyrek sözcüğünün zıt anlamlısı da "sık" sözcüğüdür. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam üç anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre seyrek kelimesinin eş anlamlısı:

Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı

Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir

Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, arada sırada, binde bir, nadir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda

Seyrek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seyrek eş anlamlısı olan sözcüklerin yazılış ve okunuş tarzları birbirinden farklıdır. Ancak meal yönünden seyrek sözcüğü ile aynı anlamı temsil etmektedir. Seyreğin eş anlamlısı olan ilk sözcük "nadir" sözcüğüdür. Bu sözcük seyrek yerine en sık kullanılan sözcüklerden biridir. Seyrek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Nadir

Nadiren

Tek tük

Binde bir

Seyrek sözcüğü bulunur olmayan durumları ifade etmek kullanılmaktadır. Yukarıda yer alan anlamdaş sözcükler, aynı zamanda seyrek sözcüğünün anlamları olarak bilinir.

Seyreğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu sözcük kadar anlamdaşları da günlük konuşmalarda ve yazışmalarda birçok kişi tarafından kullanılır. Seyrek kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri daha iyi anlayabilmeniz için aşağıdaki cümle örneklerini verebiliriz.