EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Seyretmek nasıl yazılır? Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Seyretmek nasıl yazılır? Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.07.2024 14:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyretmek sözcüğü günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ve TDK güncel sözlüğünde 5 farklı tanımı bulunan birleşik kelimelerdendir. Bu kelimenin bir adet yabancı kökenli sözcük ile etmek yardımcı fiilinden oluştuğu görülebilir. Birleşik kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı ise Türkçe yazım kurallarını oluşturan kurallara göre belirlenir. Dolayısıyla seyretmek TDK onaylı yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu ve bu ifadenin hangi anlamlarda kullanıldığı belirtilmelidir.

Seyretmek nasıl yazılır? Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yaygın olarak kullanılan birleşik kelimelerin bir kısmı hem Arapça kökenli hem de dilimize ait olan sözcüklerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Bunlardan biri olan seyretmek de toplamda 5 ayrı anlamda kullanılır. TDK güncel sözlüğü kapsamında nasıl yazıldığı açıklanan seyretmek kelimesinin doğru kullanımının hangi kurala göre belirlendiği merak edilir. Bu nedenle seyretmek doğru yazılışı, yapısı, türü ve temel anlamları gibi konular üzerine bilgi sunulurken TDK tarafından yapılan açıklamalar derlenmelidir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Seyretmek nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin bitişik veya ayrı olarak yazılmasını belirleyen temel kurallar vardır. Bu kurallar Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu kapsamındaki 2 ayrı kategori altında sıralanır. Seyretmek doğru yazılışı da bu bilgilerin analiz edilmesi sonucunda açıklanabilen hususlardandır. Bu sözcük birleşik yapıda iken iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Seyretmek kelimesinin içerdiği ilk öge seyr iken Arapça kökenlidir. Bu birleşik kelimenin içerdiği ikinci sözcük olan etmek ise Türkçe kökenli yardımcı fiildir.

“Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?” diyenlere TDK Yazım Kılavuzu’nun bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisindeki kural açıklanmalıdır. Söz edilen kurala göre özgün biçimi tek heceli olan bazı kelimeler Arapça kökenli olup etmek yardımcı fiili ile birleşirken ses değişikliğine uğrarsa bitişik olarak yazılır. Seyretmek de bu kurala göre oluşturulan birleşik kelimelerden biri olduğu için bitişik yazılması gereken ifadelerdendir. Bu bağlamda doğru ve hatalı olan seyretmek yazımı aşağıdaki gösterimlerle açıklanabilir:

  • Seyretmek (doğru kullanımı)
  • Seyr etmek (yanlış kullanımı)
  • Seyir etmek (yanlış kullanımı)

Seyretmek TDK tarafından onaylanan doğru kullanımı nasıldır?

Arapça kökenli seyr sözcüğünün etmek yardımcı fiili ile birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan seyretmek kelimesi bitişik olarak yazılan birleşik kelimelerdendir. Bu nedenle seyretmek doğru kullanımı bu birleşik yapıdaki kelimenin içerdiği ögeler arasında boşluk bırakılmayacak şekildedir. Birleşik fiil olarak belirtilebilen seyretmek sözcüğünün TDK güncel sözlüğündeki tanımları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  • Seyretmek (nesnesiz): Bir şeyin oluşumunu ya da durumunu gözlemek, bakmak.
  • Seyretmek (-i): Bir olaya karışmadan bakmak.
  • Seyretmek (nesnesiz): Öğrenmek, görmek, eğlenmek için bakmak, izlemek.
  • Seyretmek (nesnesiz): Taşıt, yol almak, ilerlemek.

  • Seyretmek (nesnesiz): Hastalık vb. durumların sürmesi, devam etmesi.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
Özel üniversiteler için emsal karar! İstedikleri gibi zam yapamayacaklarÖzel üniversiteler için emsal karar! İstedikleri gibi zam yapamayacaklar
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk tdk sözlük tdk yazım tdk yazım kılavuzu tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Türkiye'deki o eşsiz manzaraya Time dergisi de kayıtsız kalamadı! Dünyanın en harika 100 yerinden biri olarak gösterildi

Türkiye'deki o eşsiz manzaraya Time dergisi de kayıtsız kalamadı! Dünyanın en harika 100 yerinden biri olarak gösterildi

Sırp basını olayı biraz abarttı! 'Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'

Sırp basını olayı biraz abarttı! 'Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'

Altın fiyatlarında hareketlilik! Uzman isim 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik! Uzman isim 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu

Tuvaletini yapan adamın boynuna 5 metrelik ölümcül piton çullandı

Tuvaletini yapan adamın boynuna 5 metrelik ölümcül piton çullandı

İsrail ile Lübnan savaşın eşiğinde! Dışişleri Bakanı "bölgesel savaş" tehlikesini işaret etti

İsrail ile Lübnan savaşın eşiğinde! Dışişleri Bakanı "bölgesel savaş" tehlikesini işaret etti

Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihinin en pahalı transfer teklifi!

Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihinin en pahalı transfer teklifi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.