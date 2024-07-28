Seyretmek nasıl yazılır? Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yaygın olarak kullanılan birleşik kelimelerin bir kısmı hem Arapça kökenli hem de dilimize ait olan sözcüklerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Bunlardan biri olan seyretmek de toplamda 5 ayrı anlamda kullanılır. TDK güncel sözlüğü kapsamında nasıl yazıldığı açıklanan seyretmek kelimesinin doğru kullanımının hangi kurala göre belirlendiği merak edilir. Bu nedenle seyretmek doğru yazılışı, yapısı, türü ve temel anlamları gibi konular üzerine bilgi sunulurken TDK tarafından yapılan açıklamalar derlenmelidir.

Seyretmek nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin bitişik veya ayrı olarak yazılmasını belirleyen temel kurallar vardır. Bu kurallar Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu kapsamındaki 2 ayrı kategori altında sıralanır. Seyretmek doğru yazılışı da bu bilgilerin analiz edilmesi sonucunda açıklanabilen hususlardandır. Bu sözcük birleşik yapıda iken iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Seyretmek kelimesinin içerdiği ilk öge seyr iken Arapça kökenlidir. Bu birleşik kelimenin içerdiği ikinci sözcük olan etmek ise Türkçe kökenli yardımcı fiildir.

“Seyretmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?” diyenlere TDK Yazım Kılavuzu’nun bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisindeki kural açıklanmalıdır. Söz edilen kurala göre özgün biçimi tek heceli olan bazı kelimeler Arapça kökenli olup etmek yardımcı fiili ile birleşirken ses değişikliğine uğrarsa bitişik olarak yazılır. Seyretmek de bu kurala göre oluşturulan birleşik kelimelerden biri olduğu için bitişik yazılması gereken ifadelerdendir. Bu bağlamda doğru ve hatalı olan seyretmek yazımı aşağıdaki gösterimlerle açıklanabilir:

Seyretmek (doğru kullanımı)

(doğru kullanımı) Seyr etmek (yanlış kullanımı)

(yanlış kullanımı) Seyir etmek (yanlış kullanımı)

Seyretmek TDK tarafından onaylanan doğru kullanımı nasıldır?

Arapça kökenli seyr sözcüğünün etmek yardımcı fiili ile birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan seyretmek kelimesi bitişik olarak yazılan birleşik kelimelerdendir. Bu nedenle seyretmek doğru kullanımı bu birleşik yapıdaki kelimenin içerdiği ögeler arasında boşluk bırakılmayacak şekildedir. Birleşik fiil olarak belirtilebilen seyretmek sözcüğünün TDK güncel sözlüğündeki tanımları sırasıyla aşağıdaki gibidir: