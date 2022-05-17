“Şeytan ele geçirdi” dedi! 12 saatlik şeytan çıkarma ayininde üç yaşındaki çocuğa işkence ettiler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Iglesia Apostoles Profetas isimli kilisede korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Claudia Hernandez isimli bir anne, üç yaşındaki kızı Arely Naomi Proctor’un kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini dile getirdi. Anne Claudia Hernandez ve papaz babası Rene Trigueros ile amcası Rene Hernandez Santos 12 saat boyunca gerçekleştirdikleri şeytan çıkarma ayini sırasında küçük çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Mahkeme kayıtlarına göre anne polise verdiği ifadede ‘kızının geceleri uyanıp ağladığı ve çığlık attığı için ele geçirildiğine’ inandığını anlattı. Kızını kötü ruhlardan korumak isteyen anne, papaz babası ile amcasının yardımıyla korkunç bir şeytan çıkarma ayini gerçekleştirdi. Ayin sırasında anne küçük kızın boynuna baskı uygulayarak boğdu ve 12 saat boyunca hiçbir şekilde yemek yemesine izin verilmedi. Adli tıp raporunda çocuğun ölüm nedeni olarak boğulma gösterildi.

Anne Hernandez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Huzur içindeyim, mutluyum. Hissettiklerimi hissetmemin nedeni Tanrı. İhtiyacım olan tek şey Tanrı. Herkes ona ne olduğunu bilmek istiyor.. Kızım öldükten sonra birçok insan bana sırt çevirdi, pek çok insan durumun görünüşünden dolayı çok şey düşündü. Orada değildiniz ve ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ne olduğunu ben biliyorum. Olanı biteni değiştiremem. Olması gereken buydu” açıklamasını yaptı.



