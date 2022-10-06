Enli eş anlamlısı nedir? Enli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanıldığı durumlarda anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Anlamdaş sözcüklerin birisi genelde yabancı kökenli olur. Dili zenginleştiren bu durum aynı zamanda ifadeleri farklı şekillerde kurmamızı sağlar. Tıpkı diğer kelimelerde olduğu gibi enli eş anlamlısı kelimeye sahiptir.

Türkçede yaygın kullanılan enli sözcüğü "eni büyük olan, geniş" anlamına gelir. Özellikle büyük nesneler bazen de insanlar için kullanılır. Bir sıfat olarak kullanıldığında nitelediği objenin büyük olduğunu ifade eder. Enli kelimesi ile örnek cümleler şöyledir:

Yeni aldığım bu enli masa bilgisayarım ve diğer eşyalarım için yeterli olacaktır.

Bir antikacıdan bulduğum bu renkli ve enli halının salona çok yakışacağını düşünüyorum.

Dün gittiğim sergide gördüğüm enli tablo eşsiz bir parçaydı.

Enli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Enli eş anlamlısı "geniş" kelimesidir. Her ne kadar iki sözcük aynı anlama gelse de günlük hayat içerisinde geniş kelimesine çok daha fazla rastlanır. Fakat bağlamı da göz önünde bulundurarak eş anlamlı kelimeyi cümlede asıl kelime yerine kullanabiliriz.

Enlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Enli kelimesinin eş anlamı olan geniş kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şöyledir:

Aldığımız yatak odası takımının bu geniş oda içinde çok küçük ve şekilsiz duracağından eminim.

Ev öyle genişti ki bir an kendimi sarayda yürüyormuş gibi hissettim.

Geniş koridor boyunca neredeyse her köşede ünlü ressamların tablolarına rastladım.

Koltuk çok geniş olmasına rağmen yaşlı adam fazla kilolarından dolayı rahat bir şekilde oturamadı.



