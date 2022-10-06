Enli eş anlamlısı nedir? Enli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanıldığı durumlarda anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Anlamdaş sözcüklerin birisi genelde yabancı kökenli olur. Dili zenginleştiren bu durum aynı zamanda ifadeleri farklı şekillerde kurmamızı sağlar. Tıpkı diğer kelimelerde olduğu gibi enli eş anlamlısı kelimeye sahiptir.
Türkçede yaygın kullanılan enli sözcüğü "eni büyük olan, geniş" anlamına gelir. Özellikle büyük nesneler bazen de insanlar için kullanılır. Bir sıfat olarak kullanıldığında nitelediği objenin büyük olduğunu ifade eder. Enli kelimesi ile örnek cümleler şöyledir:
Enli eş anlamlısı "geniş" kelimesidir. Her ne kadar iki sözcük aynı anlama gelse de günlük hayat içerisinde geniş kelimesine çok daha fazla rastlanır. Fakat bağlamı da göz önünde bulundurarak eş anlamlı kelimeyi cümlede asıl kelime yerine kullanabiliriz.
Enli kelimesinin eş anlamı olan geniş kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şöyledir: