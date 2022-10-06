Lezzet eş anlamlısı nedir? Lezzetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dillerin birbirini etkilemesi ve birbirinden etkilenmesi uzun dönemler boyunca süregelen bir durumdur. Türkçenin söz varlığında diğer yabancı dillere nazaran en çok Arapçanın etkili olduğu gözlemlenebilir. Türkçe ve Arapça arasındaki etkileşimi, Türk toplumlarının büyük bir kısmının dini inancı ve kutsal kitaplarının Arapça olmasının da büyük ölçüde etkilediği düşünülebilir. Lezzet kelimesi de Arapça "lḏḏ" kökünden gelen laḏḏa(t) sözcüğünden alıntıdır.

Lezzet kelimesinin anlamı nedir?

Lezzet kelimesini günlük hayatta iki farklı anlamda kullanırız. Bu anlamların biri gerçek bir diğeri ise mecaz anlamdadır. Türk Dil Kurumuna göre lezzet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ağız ile alınan özellikle güzel tat.

(mecaz) Herhangi bir olay veya durum karşısında duyulan haz.

Lezzet kelimesi mecaz anlamının da etkisiyle bazı deyimlerde kullanılabilir. Örneğin "lezzet almak" deyimi, bir şeyden hoşlandığımızı anlatmak istediğimiz durumlarda kullandığımız bir deyimdir. Lezzet kelimesini kullandığımız bir başka deyim ise "lezzetini çıkarmak" deyimidir. Bu iki deyimin kullanım anlamını daha iyi kavrayabilmek için örnek cümleler kurabiliriz:

Konferanstan öyle lezzet aldım ki vakit nasıl geçti anlamadım.

Gün boyu yaptıkları gözlemeleri lezzetini çıkararak yediler.

Lezzet kelimesi deyimlerin yanı sıra öğüt verici nitelik taşıyan atasözlerinde de kullanılmıştır:

Aça arpa ekmeği etten lezzetli gelir.

Lezzetsiz çorbaya tuz kâr etmez.

Eti tadan köpek artık kuru ekmeğe dönmez.

Lezzet eş anlamlısı

Eş anlamlılık kelimelerin birbirleriyle kurdukları anlam birliğidir. Lezzet ve lezzet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük arasında anlam ortaklığı bulunur. Bu kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerlerinde de kullanılabilirler. Fakat tüm dillerde olduğu gibi Türkçenin anlam biliminde de kelimelerin zamanla uğradığı değişikliklerden dolayı bu kelimeler arasında tam anlamıyla bir anlam ortaklığı karşılanmayabilir. Lezzetin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde listelenebilir:

Tat

Zevk

Lezzetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lezzet kelimesinin eş anlamı olan "tat" ve "zevk" kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Gittiğim hiçbir konserden bu kadar tat almamıştım.

Sabah uyanır uyanmaz içtiği kahvenin zevkini başka hiçbir şeyden alamıyordu.

Tüm gün balenin ne kadar zevkli olduğunu anlattı durdu.

Senin yaptığın böreğin tadını, yediğim diğer böreklerde bulamıyorum.



