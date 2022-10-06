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Ders eş anlamlısı nedir? Ders kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin tarihsel gelişiminde dil pek çok değişikliğe uğramıştır. Hem başka dillerle olan etkileşiminden aldığı kelimeler hem de var olan kelimelerin türetilmesiyle kelime haznesini genişletmiştir. Bu nedenle Türkçede aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Farklı yazılan ancak aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerin sayısı dilimizde fazladır. Hemen hemen her kelimenin birden fazla eş anlamı bulunur. Derslik kelimesi de başka bir dilden dilimize geçen ve eş anlamlısı olan bir kelimedir.

Ders eş anlamlısı nedir? Ders kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ders kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "drs" kökünden türeyen ve özellikle Kur'anı cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme gibi anlamlara gelen "dars" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime aynı zamanda Aramice "dəraş" kelimesinden alıntıdır.

Ders kelimesi Türkçede birden fazla anlamda kullanılır. Hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılan ders kelimesinin ilk anlamı "öğretmenin öğrenciye verdiği bilgi"dir. Aynı zamanda bu bilgi aktarımı için ayrılan süreye de ders denir. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi de derstir. Ayrıca ders kelimesi mecaz olarak öğüt, ibret gibi anlamlarda da kullanılır.

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Ders kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsalar da anlam bakımından birbirleriyle aynıdır. Bu nedenle anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ders kelimesinin eş anlamı olan tek kelime bulunur. Ders eş anlamlısı olan kelime "ibret" kelimesidir. İbret kelimesi Arapça kökenlidir ve kötü bir olaydan alınması gereken ders anlamında kullanılır.

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Dersin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dersin eş anlamlısı olan ibret kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • İbret alınması gereken bir hikâye olmalı.
  • Gören, okuyan göz her şeyden ibret alır.
  • Görenlere ibret olsun diye öğrencinin yaptığı kopyayı panoya asmıştı.
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