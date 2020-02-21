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Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Bende Yoluma Giderim' bugün tüm dijital platformlarda yayımlandı. Sezen Aksu yeni şarkısı 'Bende Yoluma Giderim'i tüm genç müzisyenlerin kullanabilmesi için bugüne kadar yapılmamış bir uygulamayı şarkının çıkışı ile aynı anda hayata geçirdi.

Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Sezen Aksu resmi YouTube sayfasından şarkının hikayesini ve duyurusunu kendi kaleme aldığı bir not ile duyurdu.

Bu haftaki çalışmamız, fırından çıktıktan sonra biraz bekletilmiş yeni bir şarkı. Şöyle ki; şarkıyı size teslim ediyorum. Özellikle de çalmaya, söylemeye hevesli olanlar için düşündüm bunu. Notası ve armonilerine verilecek linkten ulaşabilirsiniz. Buyurun size cover yerine, sıfır şarkı!

Kompozisyon Erman Arda’nın. Fikir vermesi açısından biraz daha düzenlemeye evrilmiş olarak tasarlandı ama siz tamamen farklı da düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere yasaksız bölgeyim ben.

Şarkının mini macerasına gelince: Bilenleriniz vardır, stüdyomuzun adı “Lonca”. Temel prensibi de herkesin kendi birikimini diğerleriyle paylaşması; yeniden yeni üretim.

Sezen Aksu DEMO 2 KAPAK

Stüdyo sorumlumuz, master’imiz, Onno’yu kaybettiğimizden bugüne elimi hiç bırakmayan Murat Bulut; ikinci tonmaister’imiz onun öğrencisi, Emir Akbulut. Emir’in sesinin ve kulağının ilk günden beri farkındayım ama bekledim biraz bizim ekiple tam anlamıyla hemhal olup rahatlamasını, konulara ve durumlara hâkim olmasını, biraz daha olgunlaşmasını…

Neticede, bu şarkının demosunu “sen oku” dedik. Öyle bir yalınlık, duruluk ve duyguyla okudu ki şu ana kadar ben dahil o etkiyi kimse yaratamadı tekrar. Başkasının onayına ihtiyaç hissetmeyenlerin gösterişsizliğinin gücü büyüktür; o da ya çocuklarda ya delilerde ya da vitrine çıkmak aklında olmayanlarda olur. Benim gibi sonradan aklı başına gelenler ise “beni görün, beni duyun” diye çırpınırken takıp takıştırdıklarından, yakıp yakıştırdıklarından yani çerinden çöpünden kurtulmak için debelenir dururlar…

E peki “Demoyu niye sen okudun?” diye sorarsanız, “Ay keşke bunu da sen söyleseydin.” diye içimi tüketmeyin(!) diye. Ahanda yeni şarkı, ahanda nota, ahanda armoni, ahanda O KADIN.

Bir ara Mustafa Sandal ile konuştuk; Mustafa’nın şarkı söyleme tarzını ve salıntısını çok severim. Onunla da bu şarkıyı genç müzisyenlerin değerlendirmesinin daha faydalı olacağı konusunda hemfikir olduk.

Şarkı an itibarıyla sizin! Çalın, söyleyin, düzenlemesini değiştirin, YouTube’da veya sosyal mecralarınızda paylaşın. Belki bir yerlerde gizli bir yetenek ile bu şarkı buluşur, bize bambaşka olarak geri gelir. Kim biling?

Not: Bu arada stüdyomuzun şu ana kadar âtıl kalan bir instagram kanalı var (@studiolonca). Şarkıların ilk andan son ana kadar gelişip oluşma sürecini merak edenler için kanalı yavaş yavaş aktifleştirme kararı aldık. Olabildiğince katkı sunabilecek hale getirmeye çalışacağız. Biz de yolda öğreneceğiz neler yapabileceğimizi. İnşallah umduğum gibi olur. Azıcık sabır.

İyilikle, güzellikle, muhabbetle kalın…

Sezen Aksu

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Anahtar Kelimeler:
sezen aksu, Bende Yoluma Giderim,

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