Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Sezen Aksu resmi YouTube sayfasından şarkının hikayesini ve duyurusunu kendi kaleme aldığı bir not ile duyurdu.

Bu haftaki çalışmamız, fırından çıktıktan sonra biraz bekletilmiş yeni bir şarkı. Şöyle ki; şarkıyı size teslim ediyorum. Özellikle de çalmaya, söylemeye hevesli olanlar için düşündüm bunu. Notası ve armonilerine verilecek linkten ulaşabilirsiniz. Buyurun size cover yerine, sıfır şarkı!

Kompozisyon Erman Arda’nın. Fikir vermesi açısından biraz daha düzenlemeye evrilmiş olarak tasarlandı ama siz tamamen farklı da düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere yasaksız bölgeyim ben.

Şarkının mini macerasına gelince: Bilenleriniz vardır, stüdyomuzun adı “Lonca”. Temel prensibi de herkesin kendi birikimini diğerleriyle paylaşması; yeniden yeni üretim.

Stüdyo sorumlumuz, master’imiz, Onno’yu kaybettiğimizden bugüne elimi hiç bırakmayan Murat Bulut; ikinci tonmaister’imiz onun öğrencisi, Emir Akbulut. Emir’in sesinin ve kulağının ilk günden beri farkındayım ama bekledim biraz bizim ekiple tam anlamıyla hemhal olup rahatlamasını, konulara ve durumlara hâkim olmasını, biraz daha olgunlaşmasını…