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Sezen Aksu oyunu kullandı! 'Poz veremem'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Sezen Aksu, muhabirlerin sandık başında poz verme talebini geri çevirerek "Bıraktım o işleri" dedi.

Sezen Aksu oyunu kullandı! 'Poz veremem'

Geçtiğimiz seçimed oy vermek için erken saatte okuluna gelen ve oy kullanamayan ardından evine gidip tekrar oy kullanmaya gelen Sezen Aksu bu sefer doğru saatte oy kullanmaya geldi.

Sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.

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Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi.

Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi. (DHA)

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