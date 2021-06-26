Şezlong kavgası kanlı bitti! Irkçılık yapıldı iddiası: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

İspanya Marbella'da bir tatil beldesinde şezlonglar yüzünden çıkan tartışmada kafasına şampanya şişesiyle vurulan İngiliz öğrenci kanlar içinde kaldı. 20 yaşındaki Rojeen Imanzadeh'in kanlar içinde kalması görenleri dehşete düşürürken genç kıza hastanede dikiş atıldı.

3 arkadaşıyla Nikki Beach'te şezlong sırası beklerken saldırya uğradığını söyleyen Rojeen ve arkadaşları yaşanılanları ırkçılık olarak nitelendirdiler. Genç kadınlar, personelin de kendilerine yardım etmediğini her ikisi de beyaz olan çiftin gitmesine izin verdiklerini hatta polisin çağırıldığını söylüyorlar.

Leicester Üniversitesi öğrencileri olan üçlü, havuz başında dinlenirken kırmızı bikini giyen bir kadının elimizi şezlongtan çekmemizi istedi. Para vermemize rağmen oradan uzaklaşmamızı istedi. Ve personel de buna destek çıktı bizi parasız girilebilen bir plaja taşımaya giriştiler.

''IRKÇI BİR SALDIRIYDI''

Rojeen'in arkadaşı Rebecca, ''Sorun çıkarmak istemedik. Tatildeydik ve sorunla uğraşmak istemiyorduk. Bu sırada karşı taraf olayı daha da büyütmeye kararlıydı ve kadının erkek arkadaşı Rojeen'in kafasına bir şampanya şişesi fırlattı. Bu açıkca bir ırkçı saldırıydı. Ayağa kalktığımzıda bize bağırmaya başladılar. Arkadaşımızın kafası kanlar içindeydi ve kafasında kesikler vardı. Çevrede bir sürü tanık olmasına rağmen kimse çift hakkında herhangi bir uyarı ya da şikayette bulunmadı. Bütün bunlar olurken, onlar bağırıp küfür ederken yanımızda duran bir garson vardı ve güvenliği çağırmayı aklından bile geçirmedi.Onlar ayrılmadan önce durdurulmalarını istedim ve sonra Nikki Beach'in yöneticisi elimden tuttu ve herhangi bir yere gidersem polisi arayacağını ve başımın belaya gireceğini söyledi. Arkadaşıma şişe fırlatan ve kafasını kıranların gitmesine izin veriliyordu'' şeklinde konuştu.

''BİZ OLSAYDIK TUTUKLANIRDIK''

Blessing adındaki diğer arkaş ise, ''Şişeyi atan biz olsaydık tutuklanırdık. Buna inanın. Beyaz bir kız grubu olsaydık kulüp durumu bu şekilde ele almazdı. Rojeen dünyanın en tatlı insanı, onunla tanışan herkes aynı şeyi söyleyecektir, yaptığı tek şey biz ırkçı saldırıya uğrarken bizi korumaktı, o bunların hiçbirini hak etmedi. Kafasında dikiş var ve iki günde bir hastanede pansumanını yaptırması gerekiyor.

