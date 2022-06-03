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  4. Sezonu açtı! Büyük beden sosyal medya fenomeni bikinili pozlarıyla kendisini eleştirenlere meydan okudu

Sezonu açtı! Büyük beden sosyal medya fenomeni bikinili pozlarıyla kendisini eleştirenlere meydan okudu

03.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliği paylaşımları yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Isabel Nicholls Nall, yaz sezonunu hızlı bir şekilde açtı. Güzel havanın tadını çıkarttığı anları sosyal medyadan çekilen bir bikinili karesiyle kutlayan Nall, beden ölçüleri nedeniyle kendisini eleştirenlere sert cevap verdi.

Sezonu açtı! Büyük beden sosyal medya fenomeni bikinili pozlarıyla kendisini eleştirenlere meydan okudu

Büyük beden modelIsabel Nicholls Nall, beden ölçülerinin standart kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunarak vücut pozitifliği paylaşımlarına devam ediyor. 255 bin sosyal medya takipçisi bulunan model, hava sıcaklıklarının artması üzerine bikinisini giyerek sere serpe çimlerin üzerine uzandı. O anları sosyal medyadan paylaşan Nall, gönderisine “Yaz saati iyi” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Beden ölçülerinin bikini giyemeye uygun olmadığını belirten yorumların yanında sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’ı özgüveninden dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismi fotoğrafına, “Çok güzel ve doğal”, “Düşündüğümden daha iyi” yorumlarını yaptı.

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