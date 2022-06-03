Sezonu açtı! Büyük beden sosyal medya fenomeni bikinili pozlarıyla kendisini eleştirenlere meydan okudu

Büyük beden modelIsabel Nicholls Nall, beden ölçülerinin standart kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunarak vücut pozitifliği paylaşımlarına devam ediyor. 255 bin sosyal medya takipçisi bulunan model, hava sıcaklıklarının artması üzerine bikinisini giyerek sere serpe çimlerin üzerine uzandı. O anları sosyal medyadan paylaşan Nall, gönderisine “Yaz saati iyi” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Beden ölçülerinin bikini giyemeye uygun olmadığını belirten yorumların yanında sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’ı özgüveninden dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismi fotoğrafına, “Çok güzel ve doğal”, “Düşündüğümden daha iyi” yorumlarını yaptı.



