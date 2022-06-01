Sosyal medya gündem yarattı! Hiçbir tıbbi yardım almadan Pasifik Okyanusu’nun ortasında doğum yaptı

Nikaragualı Josy Peukert sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peukert, Instagram'a 42 yaşındaki eşi Benni Cornelius'la birlikte bebeğini Nikaragua'nın Playa Majagual sahilinde doğurmak için yaptıkları hazırlıkları ve doğum anını gösteren bri video yayınladı. Hamileliği boyunca tıbbi destek almayı reddeden kadın, doğumu da tamamen kendi yöntemleriyle yapmak istedi. Doğum için Pasifik Okyanusu’nun yolunu tutan ikili o anları kameraya aldı.

“BAGAJ TERAZİSİYLE TARTTIK”

Üçüncü çocuğunu doğumu için tamamen doğal yolları seçtiğini dile getiren Peukert’in kasılmalarla acı içinde kıvranırken sırtına çarpan dalgaların videosu 200 binden fazla izlendi. İlk doğumunu bir hastanede ikincisi ise ebeyle birlikte evde yaptığını ifade eden Peukert, “Dalgaların kasılmalarla aynı ritmi vardı, bu pürüzsüz akış beni gerçekten iyi hissettirdi. Okyanusta doğum yapmak istedim ve o gün koşullar uygun olduğu için böyle yaptım. Çocukları arkadaşlarına bıraktık. Benni beni havlu, plasentayı yakalamak için elekli bir kase, gazlı bez ve kağıt havlu içeren bir doğum alet çantasıyla sahile götürdü.Bodhi doğduktan ve havlulara sarıldıktan sonra, tazelenmek için okyanusa geri döndüm.” dedi.

Doğumdan sonra akşam doğru bagaj terazisiyle bebeğini tarttığını ifade eden Peukert, “O akşamın ilerleyen saatlerinde Bodhi'yi bagaj terazileriyle tarttık, 3.5kg olarak ölçtük. İlk doğumum bir klinikte travmatikti ve ikinci doğumum evde doğumdu ama üçüncü doğumda evimde bir ebe bile çok fazlaydı.Bu sefer hiçbir doktor randevum, taramam ya da dış etkim olmadı.” diye konuştu.



