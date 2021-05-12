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Sezonun en iddialı dizisi! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'i buluşturan Kanunsuz Topraklar'dan ilk görüntüler geldi

12.05.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden "Kanunsuz Topraklar" için son hazırlıklar tamamlandı. Başrol oyuncularından Esra Bilgiç, ilk görüntüsünü paylaştı.

Sezonun en iddialı dizisi! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'i buluşturan Kanunsuz Topraklar'dan ilk görüntüler geldi

Televizyon dizileri için sezon henüz kapanmadı ama yeni sezon hazırlıkları çoktan başladı. Önümüzdeki sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya aday olan "Kanunsuz Topraklar" da şimdiden heyecan yarattı. Dizinin başrollerini iddialı dizi "Ramo"nun yıldızı Esra Bilgiç ile rating şampiyonu "Bir Zamanlar Çukurova"dan ayrılan Uğur Güneş paylaşacak. Dev prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan "Kanunsuz Topraklar", son olarak fenomen dizi "Çukur"un sevilen oyuncusu Necip Memili'yi de transfer etmişti. Dizide ayrıca Kaan Taşaner, Ali Erkazan, Murat Daltaban, Mine Teber, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal ve Hazar Motan gibi önemli oyuncular yer alıyor. Hazırlıkları tamamlanan "Kanunsuz Topraklar"ın yönetmenliğini usta isim Faruk Teber üstlenirken, senaryosu da başarılı kalem Zülküf Yücel'e emanet.

Zonguldak'ı anlatacak

Esra Bilgiç Uğur Güneş

"Kanunsuz Topraklar", 1940'larda geçen bir dönem dizisi. Bir madencilik hikayesi anlatan dizi, Zonguldak'ta geçecek. İstanbul sahneleri ise Beykoz ve Kemerburgaz gibi mekanlarda çekilecek. Dizi için kurulan dev platonun hazırlıkları da tamamlandı.

Necip Memili

Uğur Güneş'in Davut, Esra Bilgiç'in Gülfem karakterinde oynayacağı dizide Necip Memili de "Ali Gelik" isimli bir maden şirketi patronuna hayat verecek. Gülfem'in babası rolündeki Murat Daltaban da yine bir maden patronu olacak.

Ali Erkazan

Davut'un babası ve maden işçisi olan Tahir'i Ali Erkazan, Davut'un annesini de Mine Teber oynayacak. Bu tabloya bakınca yeni bir "zengin kız-fakir oğlan" öyküsü hazırlanmış gibi duruyor.

İlk fotoğraflar geldi

Uğur Güneş story

Hazırlıkları tamamlanan dizinin ilk bölüm senaryosunun geldiğini Uğur Güneş paylaşmıştı. Esra Bilgiç ise kostüm provasına çıktıklarını söyledi ve provadan ilk pozlarını gönderdi.

Esra Bilgiç

1940'ları anlatmanın hakkını verecekler gibi görünüyor.

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Uğur Güneş
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