Sezonun en iddialı dizisi! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'i buluşturan Kanunsuz Topraklar'dan ilk görüntüler geldi

Televizyon dizileri için sezon henüz kapanmadı ama yeni sezon hazırlıkları çoktan başladı. Önümüzdeki sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya aday olan "Kanunsuz Topraklar" da şimdiden heyecan yarattı. Dizinin başrollerini iddialı dizi "Ramo"nun yıldızı Esra Bilgiç ile rating şampiyonu "Bir Zamanlar Çukurova"dan ayrılan Uğur Güneş paylaşacak. Dev prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan "Kanunsuz Topraklar", son olarak fenomen dizi "Çukur"un sevilen oyuncusu Necip Memili'yi de transfer etmişti. Dizide ayrıca Kaan Taşaner, Ali Erkazan, Murat Daltaban, Mine Teber, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal ve Hazar Motan gibi önemli oyuncular yer alıyor. Hazırlıkları tamamlanan "Kanunsuz Topraklar"ın yönetmenliğini usta isim Faruk Teber üstlenirken, senaryosu da başarılı kalem Zülküf Yücel'e emanet.
"Kanunsuz Topraklar", 1940'larda geçen bir dönem dizisi. Bir madencilik hikayesi anlatan dizi, Zonguldak'ta geçecek. İstanbul sahneleri ise Beykoz ve Kemerburgaz gibi mekanlarda çekilecek. Dizi için kurulan dev platonun hazırlıkları da tamamlandı.
Uğur Güneş'in Davut, Esra Bilgiç'in Gülfem karakterinde oynayacağı dizide Necip Memili de "Ali Gelik" isimli bir maden şirketi patronuna hayat verecek. Gülfem'in babası rolündeki Murat Daltaban da yine bir maden patronu olacak.
Davut'un babası ve maden işçisi olan Tahir'i Ali Erkazan, Davut'un annesini de Mine Teber oynayacak. Bu tabloya bakınca yeni bir "zengin kız-fakir oğlan" öyküsü hazırlanmış gibi duruyor.
Hazırlıkları tamamlanan dizinin ilk bölüm senaryosunun geldiğini Uğur Güneş paylaşmıştı. Esra Bilgiç ise kostüm provasına çıktıklarını söyledi ve provadan ilk pozlarını gönderdi.
1940'ları anlatmanın hakkını verecekler gibi görünüyor.
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