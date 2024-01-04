SGK'ya sahte kanser ilacı satıldı iddiası! Ağırel duyurdu: Tüm dünyaya bu bilgi geçildi

SGK'ya sahte ilaç satıldı iddiası kısa sürede gündem oldu. İddianın sahibi ise gazeteci Murat Ağırel... "Halk TV'de Kayıtlara Geçsin programına katılan Ağırel sahte ilaçla ilgili yaşanılan süreçleri anlattı. SGK'nın da araştırma yaptığını belirten Ağırel, "SGK'da soruşturma bünyesinde devam ederken Takeda (İlacın sahibi Japon firma) bunların tespitini yapıyor." diyerek Türkiye'de ilacı satan firmanın ismini verdi.

Gazeteci Ağırel'in anlattıkları ise şu şekilde;

Kan kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç... İçerinde kanserin tedavi sürecinde kullanılması gereken etken maddesi olması gerekirken başka bir madde kullanılmış. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? İlaç resmi olarak ihaleye giren adamlar tarafından alınmış, SGK deposuna giriyor. Bir depo çalışanı farklılığı görüyor.

"BU İLAÇ SAHTE"

Bunu firmanın Türkiye'deki resmi distirübütörü geri ilaca gönderiyor. Diyor ki 'Burada bir hata olabilir mi? Bakar mısınız... İlaç yetkileri de diyor ki 'Bunu bize ulaştırır mısın, çünkü bu sahte' diyor. Bununla ilgili hemen araştırma yapıyor. O ilaçlardan bir tanesini alıyor. Testlerini yaptırıyor. Sahte...

İLACIN SAHİBİ FİRMA DEVREYE GİRİYOR

Sonra bununla ilgili Takeda firmasına başvuruyor. Japon bir firma. Asıl sahibi o. Böyle böyle bir olay oldu. Bu ilaçlar sahte diye. Firma bunu araştırıyor. Sonra geliyor SGK'ya başvuruyor. Bana bunun numunesini verin araştıracağım diye.

SGK: BEN ARAŞTIRIRIM

SGK diyor ki 'Sana ne gerek var kardeşim. Benim labarotuvarım var. Ben orada analiz yaptırırım' diyor. Kendi kimyagerine gönderiyor. 'Ben onları depoda tuttum, şikayetini de aldım, analiyizini yaptıracağım' diyor. Analiz için kimyagere gönderiyor. Analiz yapılıyor. Analiz sonucunda ilacın gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Takede vazgeçmiyor. Araştırma yapmaya devam ediyor.

İSVİÇRE'YE DE SIÇRADI

Bu sırada tam da İsviçre'deki ilaç denetleme kurumunun eline bir ihbar ulaşıyor ve Türkiye'den satılan bir ilacın sahte olduğundan şüphelenildiği bilgisi geliyor. İlacı hemen alıyor. 5 kutu ilacı inceliyor sahte çıkıyor. Bunu hemen dünyada duyuruyor. Ardından Türkiye'deki yetkililere duyuruyor. O da yetmiyor Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildiriyor.

İLACI KİM SATIYOR?

WHO'da tüm dünyaya bu sahte ilaç bilgisini geçiyor. Takeda'da bunu Türkiye'de satan firmaları tespit ediyor. Bizde daha SGK'da soruşturma bünyesinde devam ederken Takeda bunların tespitini yapıyor. Kimler var; Tekiner ecza deposu, Davut Tekiner... Bu ismi unutmayalım.







