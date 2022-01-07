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Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden yeni fragman paylaşıldı

07.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

William Shakespeare’in unutulmaz eserinden sinemaya uyarlanan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk fragman paylaşıldı. 14 Ocak’tan itibaren Apple TV Plus’ta gösterimde olacak filmin başrollerinde ise Denzel Washington ve Frances McDormandın yer alıyor.

Joel Coen'in, William Shakespeare'nin Macbeth adlı tiyatro eserinden uyarladığı film The Tragedy of Macbeth'in ilk fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda 30 saniyelik teaser görüntüleriyle sevenlerini selamlayan filminin fragmanı merak uyandırmayı başardı.

Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk teaser yayınladıShakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden ilk teaser yayınladı

SINIRLI SAYIDA GÖSTERİM YAPILDI

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Başrollerinde 4 kez Oscar ödülü kazanan Frances McDormand ve 2 Oscar ödüllü Denzel Washington'ın yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Brendan Gleeson, Alex Hassel, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Harry Melling, Kathryn Hunter gibi isimler bulunuyor. 25 Aralık’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırlı sayıdaki sinema salonunda gösterime girecek yapım 2022 yılında ise sevenleriyle tamamen buluşacak. Filmin 14 Ocak 2022 tarihinde Apple TV Plus’ta olması bekleniyor.

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