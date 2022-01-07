Shakespeare'in modern uyarlaması olan “The Tragedy of Macbeth” filminden yeni fragman paylaşıldı

Joel Coen'in, William Shakespeare'nin Macbeth adlı tiyatro eserinden uyarladığı film The Tragedy of Macbeth'in ilk fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda 30 saniyelik teaser görüntüleriyle sevenlerini selamlayan filminin fragmanı merak uyandırmayı başardı.

SINIRLI SAYIDA GÖSTERİM YAPILDI

Başrollerinde 4 kez Oscar ödülü kazanan Frances McDormand ve 2 Oscar ödüllü Denzel Washington'ın yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Brendan Gleeson, Alex Hassel, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Harry Melling, Kathryn Hunter gibi isimler bulunuyor. 25 Aralık’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde sınırlı sayıdaki sinema salonunda gösterime girecek yapım 2022 yılında ise sevenleriyle tamamen buluşacak. Filmin 14 Ocak 2022 tarihinde Apple TV Plus’ta olması bekleniyor.



