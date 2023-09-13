Shakira kıvrak dansıyla ödül gecesine damga vurdu! "Şimdi Pique düşünsün"

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira 12 yıllık eşi Gerard Pique’nin ihaneti ile sarsılmıştı. Gündemden düşmeyen ihanetin arka yüzü hakkındaki itiraflar sosyal medyayı sallarken Shakira katıldığı bir ödül gecesine kıvrak dansıyla damga vurdu

MTV Video Müzik Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülünü kazanan Shakira elinde bıçaklarla dans etti.

Sosyal medyada intikam dansı yorumları yapılan şovunda ünlü şarkıcı etek kısmında püsküller olan bir kıyafet tercih etti.

Geçtiğimiz aylarda çocuklarının babası ve hayat arkadaşı Pique tarafından aldatılan ve eşinden ayrılan Shakira ile ilgili sosyal medyada "Şimdi Pique düşünsün", "Tam bir intikam dansı", "Kim der 46 yaşında", "Sen nesin be Shakira", "Pique dön de bir ne kaybettiğine bak" yorumları yapıldı.



