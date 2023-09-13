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Shakira kıvrak dansıyla ödül gecesine damga vurdu! "Şimdi Pique düşünsün"

13.09.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira MTV Video Müzik Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülünü kazandı. Ödül gecesinde sahne performansıyla dikkat çeken Shakira’nın kıvrak dansını görenler intikam dansı dedi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira 12 yıllık eşi Gerard Pique’nin ihaneti ile sarsılmıştı. Gündemden düşmeyen ihanetin arka yüzü hakkındaki itiraflar sosyal medyayı sallarken Shakira katıldığı bir ödül gecesine kıvrak dansıyla damga vurdu

MTV Video Müzik Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülünü kazanan Shakira elinde bıçaklarla dans etti.

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Sosyal medyada intikam dansı yorumları yapılan şovunda ünlü şarkıcı etek kısmında püsküller olan bir kıyafet tercih etti.

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Geçtiğimiz aylarda çocuklarının babası ve hayat arkadaşı Pique tarafından aldatılan ve eşinden ayrılan Shakira ile ilgili sosyal medyada "Şimdi Pique düşünsün", "Tam bir intikam dansı", "Kim der 46 yaşında", "Sen nesin be Shakira", "Pique dön de bir ne kaybettiğine bak" yorumları yapıldı.

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