Shakira’nın eski sevgilisi Pique kimdir, neden ayrıldılar? İşte Shakira’nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye yazdığı şarkının sözleri...

Shakira’nın eski sevgilisi Gerard Pique, 'Music Sessions #53' şarkısının sosyal medyada gündem olmasının ardından 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere 2010 yılında 'Waka Waka' şarkısının klibinde tanışan çiftin 12 yıllık birliktelikleri Shakira'nın Gerard Pique'yi yatakta başka bir kadınla bastığı yönündeki haberlerin ardından noktalanmıştı. Shakira’nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye yazdığı şarkının sözleri...

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu 2 Şubat 1987 yılında Barselona'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir. Manchester United takımında 12 maçta oynadıktan sonra yedek kalması sebebiyle 2006 yılında Real Zaragoza takımına kiralanmıştır. 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'da 2 gol atarak geçiren Pique, 2007 yılında Manchester United takımına geri döndü. Ancak kadroda yer bulamadığından dolayı İspanya'ya dönmek istediğini belirtti ve 2008 yılında 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki yıl üst üste farklı takımlarla kazanan dört futbolcudan biridir.

Piqué ayrıca İspanya'yı 102 kez temsil ederek ilk çıkışını 11 Şubat 2009'da yaptı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve UEFA Euro 2012'yi kazanan İspanya takımlarında önemli bir rol oynadı.

Gerard Pique'nin altyapı kariyeri:

1997-2004 Barcelona

2004-2005 Manchester United

Gerard Pique'nin profesyonel futbol kariyeri:

2004-2008 Manchester United

2006-2007 → Real Zaragoza (kiralık)

2008- Barcelona

Gerard Pique'nin millî takım kariyeri:

2002-2003 İspanya U-16

2004 İspanya U-17

2006 İspanya U-19

2007 İspanya U-20

2006-2008 İspanya U-21

2009-2018 İspanya

GERARD PİQUE VE SHAKİRA NEDEN AYRILDI?

Gerard Pique ve Shakira, Haziran ayında ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

"Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz."" ifadelerine yer verilen açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SHAKİRA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ GERARD PİQUE'YE YAZDIĞI ŞARKININ SÖZLERİ

Shakira'nın 'Music Sessions #53' adlı şarkısı müzikseverlerle buluştu.

Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Kolombiyalı ünlü şarkıcı gündem oldu.

İşte Shakira'nın yeni şarkısının sözleri:

“Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm.”

Shakira'nın 'Music Sessions #53' şarkısının sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri Twitter'da olay oldu.

Ünlü şarkıcının şu sözlerle eski aşkı Gerard Pique'yi hedef aldığı öne sürüldü:

“Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin"

Shakira'nın yeni şarkısı yayınlandığı ilk günde 62 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu.

