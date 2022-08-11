MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir? Clara Chia Marti nereli ve kaç yaşında, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte?

Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir? Clara Chia Marti nereli ve kaç yaşında, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte?

11.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere 2010 yılında 'Waka Waka' şarkısının klibinde tanışan çiftin 12 yıllık birliktelikleri Shakira'nın futbolcuyu yatakta başka bir kadınla bastığı yönündeki haberlerin ardından noktalanmıştı. Peki Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir? Clara Chia Marti, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir? Clara Chia Marti nereli ve kaç yaşında, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte?

Gerard Pique ve Shakira 12 yıllık birlikteliklerini Haziran ayında noktaladıklarını duyurmuştu. Gerard Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir?", "Clara Chia Marti nereli ve kaç yaşında, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

GERARD PİQUE'NİN SEVGİLİSİ CLARA CHİA MARTİ KİMDİR?

Gérard Pique'nin yeni sevgilisinin Clara Chia Marti 23 yaşındadır.

Pique'nin şirketinde çalıştığı öğrenilen genç kadının halkla ilişkiler öğrencisi olduğu öğrenildi.

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu 2 Şubat 1987 yılında Barselona'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir. Manchester United takımında 12 maçta oynadıktan sonra yedek kalması sebebiyle 2006 yılında Real Zaragoza takımına kiralanmıştır. 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'da 2 gol atarak geçiren Pique, 2007 yılında Manchester United takımına geri döndü. Ancak kadroda yer bulamadığından dolayı İspanya'ya dönmek istediğini belirtti ve 2008 yılında 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki yıl üst üste farklı takımlarla kazanan dört futbolcudan biridir.

Piqué ayrıca İspanya'yı 102 kez temsil ederek ilk çıkışını 11 Şubat 2009'da yaptı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve UEFA Euro 2012'yi kazanan İspanya takımlarında önemli bir rol oynadı.

Gerard Pique'nin altyapı kariyeri:

1997-2004 Barcelona
2004-2005 Manchester United

Gerard Pique'nin profesyonel futbol kariyeri:

2004-2008 Manchester United
2006-2007 → Real Zaragoza (kiralık)
2008- Barcelona

Gerard Pique'nin millî takım kariyeri:

2002-2003 İspanya U-16
2004 İspanya U-17
2006 İspanya U-19
2007 İspanya U-20
2006-2008 İspanya U-21
2009-2018 İspanya

GERARD PİQUE VE SHAKİRA NEDEN AYRILDI?

Gerard Pique ve Shakira, Haziran ayında ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

"Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz."" ifadelerine yer verilen açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz pozuyla parmak ısırttı!Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz pozuyla parmak ısırttı!
Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntüHayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildiBunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi
Anahtar Kelimeler:
Shakira Gerard Pique
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

İkiye katlanacak! ÖTV kararı sonrası...

İkiye katlanacak! ÖTV kararı sonrası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.