Gerard Pique ve Shakira 12 yıllık birlikteliklerini Haziran ayında noktaladıklarını duyurmuştu. Gerard Pique'nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Shakira'yı aldatan Gerard Pique'nin sevgilisi Clara Chia Marti kimdir?", "Clara Chia Marti nereli ve kaç yaşında, Gerard Pique ile ne zamandır birlikte?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

GERARD PİQUE'NİN SEVGİLİSİ CLARA CHİA MARTİ KİMDİR?

Gérard Pique'nin yeni sevgilisinin Clara Chia Marti 23 yaşındadır.

Pique'nin şirketinde çalıştığı öğrenilen genç kadının halkla ilişkiler öğrencisi olduğu öğrenildi.

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu 2 Şubat 1987 yılında Barselona'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir. Manchester United takımında 12 maçta oynadıktan sonra yedek kalması sebebiyle 2006 yılında Real Zaragoza takımına kiralanmıştır. 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'da 2 gol atarak geçiren Pique, 2007 yılında Manchester United takımına geri döndü. Ancak kadroda yer bulamadığından dolayı İspanya'ya dönmek istediğini belirtti ve 2008 yılında 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki yıl üst üste farklı takımlarla kazanan dört futbolcudan biridir.

Piqué ayrıca İspanya'yı 102 kez temsil ederek ilk çıkışını 11 Şubat 2009'da yaptı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve UEFA Euro 2012'yi kazanan İspanya takımlarında önemli bir rol oynadı.

Gerard Pique'nin altyapı kariyeri:

1997-2004 Barcelona

2004-2005 Manchester United

Gerard Pique'nin profesyonel futbol kariyeri:

2004-2008 Manchester United

2006-2007 → Real Zaragoza (kiralık)

2008- Barcelona

Gerard Pique'nin millî takım kariyeri:

2002-2003 İspanya U-16

2004 İspanya U-17

2006 İspanya U-19

2007 İspanya U-20

2006-2008 İspanya U-21

2009-2018 İspanya

GERARD PİQUE VE SHAKİRA NEDEN AYRILDI?

Gerard Pique ve Shakira, Haziran ayında ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

"Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz."" ifadelerine yer verilen açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

